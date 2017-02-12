باهي أبوالعلا

قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا إن محافظة العاصمة دأبت في كل عام على تكريم عدد من أبناء الكويت الذين سعوا من خلال مسيرة عطائهم لرفع اسم الكويت وسطروا بأحرف من نور بصمات في كل المجالات.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المهنا لدى تدشين احتفالات محافظة العاصمة مع أهالي الكويت أول من امس الجمعة بالأعياد الوطنية والتي تستمر الى نهاية الشهر الجاري في يوم البحار.



واستذكر المهنا تضحيات الآباء والأجداد من أجل الوطن ورفعة شأنه وأهله حين امتزجت دماؤهم بتراب الوطن الطاهر الذي نفتخر جميعا بالانتماء له، والذي نقش اسم الكويت في سجل من ذهب لعطاءات أبنائه وإخلاصهم له.



وأضاف المهنا أن من نعم المولى القدير ان جعل الشعب الكويتي أسرة واحدة في نسيج واحد يستشعر فيه الجميع بالألفة والتعاون والتلاحم بين أبناء الشعب وقائد المسيرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «الكبير بمواقفه الذي يعمل بصمت».



مضيفا أن لصاحب السمو الأمير أفعالا «تسبق كلماته»، مشيرا الى أن إنجازات سموه الوطنية والخليجية والعربية «أنارت الشعب الكويتي والخليجي والعربي».



وعن تكريم محافظة العاصمة خلال الاحتفالات لعدد من الشخصيات الكويتية البارزة، قال المهنا إن هذا التكريم هو تكليف للجميع بالعمل واعتبار المكرمين أسوة وقدوة وحافزا للأجيال لتحقيق المزيد من النجاح والعطاء للوطن الذي يستحق الكثير.



وقد تم خلال الاحتفالات تكريم كل من الشيخة د.سعاد الصباح ورقية القطامي وفاطمة حسين ومحمد السنعوسي وعبدالوهاب الوزان وعبدالمطلب الكاظمي ومحمود النوري ود.عبدالوهاب الفوزان والفريق متقاعد يوسف الانصاري، حيث تم تقديم نبذة عن أعمال كل منهم ودورهم المؤثر كل في مجاله.



كما تم تكريم محافظ حولي الفريق المتقاعد احمد النواف خلال الحفل.



وشارك في إحياء الاحتفالات كل من فرقة التلفزيون والفنان حمد العماري والفنان مطرف المطرف.

المهنا ثمّن مشاركة «بيتك» بمراسم رفع العلم

ثمّن محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا مشاركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» في مراسم رفع العلم بمناسبة بدء الاحتفالات باليوم الوطني الـ 56 وعيد التحرير الـ 26، حيث شارك فريق العلاقات العامة في «بيتك» بفعالية رفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية، وذلك بقصر نايف وسط حضور كبار الشخصيات على مستويات عديدة، وشهدت الفعالية حضورا جماهيريا كبيرا.



وتأتي مشاركة «بيتك» في الفعالية ضمن مبادراته المتعددة التي تعبر عن حرصه على أداء متطلبات المسؤولية الاجتماعية والوطنية والتواصل مع الجمهور.



ويبادر «بيتك» بالمشاركة في الفعاليات والاحتفالات الوطنية ورعاية الأنشطة الرياضية ودعم الرياضيين الشباب ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يرى ضرورة الالتزام بها نحو المجتمع وافراده خصوصا ان «بيتك» الأكثر انتشارا ويتمتع بأكبر قاعدة عملاء، الأمر الذي يقوي روابطه بالمجتمع ويعزز الاندماج به ويؤكد هويته المصرفية الإسلامية وريادته في المسؤولية الاجتماعية.