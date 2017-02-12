أكد نائب رئيس لجــنة التــسوق أحمد حـــاجي أن المهـــرجـــان في دورته 18 شهد مشاركة أربـــعة مجمـــعات من كــبرى المجمعات في الكــويت وذلـــك من اجـــل تشـــجيع قطـاع التجــزئة في الكويت.

وقال حاجي انه تم اختيار مجمعات سوق السالمية العقاري سيتي سنتر والليوان بالعـــقيلة ومجـــمع الرمـــال ومجــــمع الكوت بالفحيحيل لإقامة الفعاليات اليومية الـــتي سيتضمن سحوبات على جوائز ومســـابقات بالإضافة إلى مشاركة العديد من الفرق الفنية الشعبية ودي جي لإضـــفاء أجواء السعادة والفرحة على المتواجدين في المهرجان اليومي التي ستبدأ من 6 إلى 8 مساء.

وأضاف حاجي أن اللجنة العليا لمهرجان هلا فبراير 2017 قامت بتوزيع ما يقارب من 7 ملايين كوبـــون حتى الآن حيث يحقق لكل مشتر بقيمة 5 دنانير من الجــهات المشاركة في المهرجان الحصول على كوبـــون لدخـــول السحب الـــذي يشــهد جوائز كاش وعينية بالإضافة إلى سحب أسبوعي على سيارة احدث موديل وسيتم إجراء السحوبات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وأكد حاجي أن لجنة التسوق لمهرجان هلا فبراير 2017 حققت زيادة بما يقارب 16% في عدد الشركات والمؤسسات والجمعيات المشاركة في المهرجان وذلك من أجل تحقيق أعلى استفادة مشتركه سواء لأصحاب المجمعات والمحلات في زيادة حركة التسوق والمبيعات، بالإضافة إلى استفادة المواطنين والوافدين من الخصومات التي ستقدمها المحلات المشاركة في المهرجان والفوز بالجوائز في السحوبات اليومية.