صفوق: نسب الأوامر التغييرية لجميع المشاريع تقدر بـ 2.7% فقط



فرج ناصر

كشف الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الأشغال م.غالب صفوق عن إجمالي المشاريع التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الفائتة 2006-2016 والتي بلغت 71 مشروعا بكلفة إجمالية 940 مليون دينار بمعدل إنجاز مشروع واحد كل شهر ونصف وبنسب أوامر تغييرية لكافة المشاريع تقدر بـ 2.7% فقط لافتا الى ان ميزانية القطاع خلال العام 2016/2017 بلغت 85 مليون دينار مقارنة بميزانيات الأعوام (2011/2012 -2012 /2013-2013-2014) والتي بلغت بمعدل 165 مليون دينار لكل سنة مالية.



وقال صفوق في تصريح صحافي، ان العام الفائت 2016 حقق القطاع خلاله إنجازات داخل المشاريع الإنشائية التي ينفذها لصالح الوزارات والجهات الحكومية تقدر بـ 350 مليون دينار كما بلغ عدد المشاريع التي نفذها القطاع خلال العامين الفائتين بشكل خاص بلغ 21 مشروعا إنشائيا بكلفة إجمالية 450 مليون دينار أي بمعدل تقريبي استلام مشروع كامل كل شهر فقط.



وأفاد صفوق بأن المشاريع التي ينفذها القطاع خدمية تنموية الهدف منها خدمة المواطن والمقيم من خلال تسهيل معاملاتهم وتوفير مناخ العمل الملائم لموظفي الجهات الحكومية والوزارات الذي يقوم القطاع بإنشاء مبانيه وفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية مشيرا إلى أن القطاع يحرص في كافة مشاريعه الجديدة على توفير 15% من الطاقة المستخدمة للمبنى من الطاقة البديلة والنظيفة سواء الطاقة الشمسية أو غيرها من مصادر الطاقة المستدامة بالإضافة إلى توفير أنظمة تكييف لحفظ الطاقة بشكل عام.



وتابع صفوق أن من بين التحديات التي تواجه المشاريع الانشائية التي تنفذها الوزارة ارتباط الموافقات الخاصة بالمشاريع مع جهات خارجية (إطفاء- كهرباء- بلدية...) وغيرها من الجهات الأخرى غير ان تنفيذ مشروع لجهة حكومية اخرى غير وزارة الاشغال وقد تتأخر عملية تسليم المبنى الأمر الذي قد يبدو للبعض خاصة المتابعين والمهتمين من العامة ان أعمال المشروع لم تنته علما بأن التأخير هو في استلام هذه الجهة للمشروع واستغلاله بعد جاهزيته، كما ترتبط مراحل تنفيذ المشروع وسرعة الإنجاز بمتطلبات هذه الجهات الحكومية هل هي تعاقدية ام غير تعاقدية ومدى تفهمهم وتعاونهم فالأمر مختلف في المشاريع البنية التحتية والخدمات فالوزارة هنا تنفذ وتستلم وتشغل وتجري الصيانة بنفسها باعتبارها الجهة المستفيدة.