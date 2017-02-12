الخالد: تنوع المشاركات والمحتوى يعكس مدى تطور وتميز احتفالاتنا عاما بعد عام

عبدالهادي العجمي

أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن سعادته البالغة بالحضور الغفير الذي شهده مهرجان «أم الخير» والتفاعل الكبير من قبل المواطنين والمقيمين وضيوف الكويت من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم، مع الفعاليات المتنوعة والمتميزة التي تضمنها برنامج المهرجان على مدى عشر ساعات.



وخلال رعايته وحضوره لمهرجان «أم الخير» الذي نظمته محافظة الأحمدي عصر أمس الأول «الجمعة»، باستاد شركة نفط الكويت ضمن احتفالات الأعياد الوطنية 2017، اكد المحافظ ان تنوع المشاركات الرسمية والأهلية والمحتوى الذي قدمه المهرجان يعكس مدى التطور والتميز الذي تشهده احتفالات الأحمدي عاما بعد عام، منوها الى الحرص على التواجد الثقافي الذي يعكس البيئة الكويتية والخليجية كتراث البادية والتراث البحري اضافة الى المشاركة المتميزة للشباب الكويتي من خلال المشروعات الصغيرة.



واثنى الخالد على الجهود المتميزة والتنظيم الرائع من قبل كافة الجهات المشاركة وفي مقدمتها شركة نفط الكويت ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية امن الأحمدي ووزارة الإعلام متوجها بالشكر لجميع الجهات المشاركة والجهات الراعية والرعاة الإعلاميين، منوها الى انه بدأت الاستعدادات للاحتفالات منذ شهر اكتوبر 2016، لضمان الاستعداد المكثف والوقوف على كافة التفاصيل التي من شأنها استمرار التميز والتطور دائما للافضل بهدف رسم البسمة على وجوه الجميع.



وبهذه المناسبة تقدم المحافظ الخالد بالاصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي محافظة الأحمدي، بالتهنئة الى صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي واهالي محافظة الأحمدي بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، داعيا المولى سبحانه ان يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على كويتنا الحبيبة.



بدوره اكد مدير عام مديرية امن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الملا ان منتسبي المديرية من ضباط وافراد سخروا ما يتمتعون به من كفاءة عالية وحنكة في التعامل مع الجماهير خاصة في الاحتفالات والمهرجانات، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدراتهم، مشيرا الى التعاون الكبير من قبل المواطنين والمقيمين خلال مهرجان أم الخير ما يعكس مدى الوعي والمسؤولية لدى الجميع.



وأشار مدير ادارة العلاقات الحكومية بمحافظة الأحمدي وعضو اللجنة العليا للاحتفالات بالأعياد الوطنية حامد الابراهيم الى ان المهرجان يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير برسم البهجة على وجوه المواطنين والمقيمين في الكويت بوجه عام وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص، وبتوجيهات من محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد حيث تم التنسيق والاعداد لهذا المهرجان مبكرا، منوها الى ان رؤية وتلمس الفرحة والبهجة على وجوه الجميع خلال فعاليات المهرجان تعكس مدى الجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة والمتعاونة مع محافظة الأحمدي مثل شركة نفط الكويت والمشروعات الصغيرة ومعهد دسمان للسكري ومعهد الابحاث العلمية والطيران الشراعي والطيران الورقي والسيارات التاريخية وغيرها من الجهات.



كما توجه الابراهيم بالشكر والتقدير الى مختلف الجهات الراعية والمشاركة في احتفالات المحافظة هذا العام وهي شركة نفط الكويت والبنك التجاري الكويتي، وشركة مصطفى كرم، وشركة اتحاد المقاولين، وشركة ناصر محمد البداح للتجارة العامة والمقاولات، والى الرعاة الإعلاميين، جريدة «الأنباء» وجريدة السياسة وجريدة أراب تايمز وجريدة النهار.



من جانبه أكد آمر العلاقات العامة بشركة نفط الكويت اسماعيل مال الله، ان شركة نفط الكويت هي الشريك الاستراتيجي لمحافظة الأحمدي في كافة فعالياتها وانشطتها، خاصة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، حيث التنسيق والتعاون المشترك والمثمر بين اغلب القطاعات والادارات في الشركة والمحافظة.



وشدد مال الله على الهدف المشترك بين شركة نفط الكويت ومحافظة الأحمدي هو اسعاد اهل الكويت ورسم الفرحة والبهجة على وجوه الجميع، خاصة ان الدعوة عامة للجميع مواطنين ومقيمين، للمشاركة في احتفالات الأحمدي، منوها الى ان الشركة حرصت على تقديم كافة التسهيلات والتجهيزات التي من شأنها المساهمة في تحقيق هذا الهدف.



الى ذلك قال مراقب برامج الأسرة بادارة الاسرة والتنمية المجتمعية باذاعة الكويت عادل العتيبي، تواجدنا، وتواجد تلفزيون الكويت لتغطية هذا المهرجان الكبير، وأجرينا العديد من اللقاءات مع منتسبي الكثير من الجهات المشاركة، على الهواء مباشرة ونقلنا مشاعر الفرحة والامتنان التي ابداها الجمهور تجاه محافظ ومحافظة الأحمدي للمستوى الرفيع الذي ظهر به مهرجان أم الخير، معربا عن سعادته بالفرحة التي سادت اجواء المهرجان نتيجة التنظيم الرائع من قبل القائمين على الاحتفالات والجهات المشاركة.

«دسمان للسكري» شارك في احتفالات «الأحمدي» بالأعياد الوطنية

شارك في مهرجان أم الخير الذي نظمته محافظة الأحمدي في الستاد الرياضي التابع لشركة نفط الكويت احتفالا بالأعياد الوطنية العديد من الجهات الرسمية والأهلية ومن بينها معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وعلى هامش المهرجان، أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في المعهد طارق العريان بأن المعهد يهدف الى الوقاية، والحد من تأثير مرض السكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في الكويت، من خلال برامج فعالة في مجال البحث والتدريب، والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك من أجل تحسين نوعية حياة السكان.



وأضاف: لا يألو المعهد جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، لافتا الى أهمية الدور الذي قام به المعهد في هذا المهرجان حيث شارك المعهد بالعيادة المتنقلة والتي هي عبارة عن حافلة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية للحضور كنوع من الفحص المبكر وللتوعية عن مرض السكري.