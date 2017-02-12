فاطمة الأمير: الفعاليات تستهدف إسعاد الحضور وتعميق قيم المشاركة بين أبناء الشعب الكويتي وأبناء الجاليات والدول الأخرى





دارين العلي

استكمل مهرجان «شكرا» الذي ينظمه مكتب الشهيد بمناسبة الأعياد الوطنية تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فعالياته مساء أمس الأول، حيث خصص يومه الثاني لمشاركة الدول العربية والأفريقية المساهمة في حرب تحرير الكويت ومنها مصر والسنغال والفلبين وأفغانستان.

وقالت الوكيل المساعد مدير عام المكتب فاطمة الأمير إن اليوم الثاني للمهرجان شكل فرحة كبيرة للمشاركين من الدول الأفريقية والعربية، حيث تم تقسيم الدول على الأيام الثلاثة وفقا لتقارب الثقافات وحجم المساهمات التي قدمتها هذه الدول في تحرير الكويت.

وأكدت أن جميع الفعاليات تهدف إلى إسعاد الحضور وتعميق قيم المشاركة بين أبناء الشعب الكويتي وأبناء الجاليات والدول الأخرى التي ساهمت في تحرير البلاد، مشيدة بتفاعل سفارات الدول والتزامها وجديتها في تقديم عروضها وثقافاتها سواء على المسرح أو من خلال المعرض.

وشاركت دولة أفغانستان في المهرجان والمعرض المصاحب له بعدة فقرات تظهر المساهمات التي قدمتها في حرب تحرير الكويت، حيث قال منسق السفارة في المهرجان سراج الدين سبحاني ان بلاده شاركت بفقرة فولكلورية بالإضافة إلى فيلم وثائقي يتحدث عن الاقتصاد والثقافة والسياحة في أفغانستان.

بدوره، قال المستشار في السفارة السنغالية ليباس غاي إن مشاركة بلاده في المعرض رمزية وتهدف لتعريف الشعب الكويتي على بعض الصناعات التقليدية التي تمثل الثقافة السنغالية، فضلا عن عرض فيلم وثائقي يتحدث عن الحياة الاجتماعية السنغالية وتأثير الحضارة الإسلامية في الثقافة السنغالية والأفريقية بشكل عام.



وأشاد بمكتب الشهيد لاهتمامه بشكر الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت بتحرير بلاده، لافتا إلى أن السنغال قدمت شهداء وتضحيات وشاركت في حرب التحرير بقواتها المسلحة من منطلق واجبها كدولة شقيقة.

هذا، وتخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن جمهورية مصر العربية، كما قدم احد ابناء الشهداء من مجموعة النخبة في المكتب المنشد أحمد القطان انشودة مؤثرة عن الشهادة وعظمة الشهداء فيما بذلوه من اجل الوطن.