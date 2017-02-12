محمد راتب

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية عبدالله العنزي أنه ستتم المباشرة بتطوير ممشى المنطقة وبناء فرع لوازم العائلة في ق5 خلف فرع هارديز، حيث جرى الحصول على موافقات من إدارة المنشآت، مشيرا إلى أن الممشى والفرع الجديد سيكونان من أهم المشروعات الإنشائية التي سيعمل المجلس الحالي على إنجازها.

وذكر في تصريح صحافي أنه سيتم التعاقد مع المقاول للبدء بأعمال فرع لوازم العائلة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد استكمال التراخيص اللازمة من البلدية، وسيكون إضافة نوعية وخدمية لأهالي المنطقة، حيث سيتكون من أرضي وسرداب لتخزين السلع بمساحة إجمالية 400م2 وطابق أرضي بمساحة 200م2 مع مواقف للسيارات.

وفيما يتعلق بتطوير الممشى ذكر أن العمل سينطلق قريبا جدا، حيث تم وضع الخطوط العامة لتحويل الممشى إلى مكان مميز يقصده الرواد وتتوافر فيه الخدمات المطلوبة لقضاء أجمل الأوقات وممارسة الرياضة ولعب الأولاد، والترفيه بمختلف أشكاله، إلى جانب تنظيمه بالطريقة الأفضل والاستفادة من المساحات كلها.



وفي إطار آخر دعا العنزي 4000 مساهم إلى تحديث بياناتهم فورا، وذلك لضمان الاستمرارية وعدم الشطب، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الاستفادة من الخدمات، وسقوط جميع حقوقهم، وعدم السماح لهم بالتصويت والدخول في الجمعية.