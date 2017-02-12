محمد راتب

دعا مرشح مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية مشعل حامد الشرف المساهمين إلى اختيار المرشحين الاكفاء للقيام بمهمة إدارة الجمعية التي تتطلب وجود متخصصين للنهوض بالمستوى الخدمي المقدم، وتحسين الواقع المالي ورفع مستوى الأرباح، مشيرا إلى أنه سيقدم خطة متكاملة في مجلس الإدارة الجديد لتنشيط الجانب التسويقي وتوفير أفضل المنتجات ذات الجودة العالية وزيادة المبيعات والانفتاح على الشركات لمصلحة المستهلكين.

وأشار في تصريح له بمناسبة ترشحه لانتخابات مجلس الإدارة أن العمل بروح الفريق الواحد هو ما نحتاج إليه في تطوير العمل التعاوني والاهتمام بمرافق المنطقة على وجه العموم، بالإضافة إلى تبني الافكار الشبابية ودعمها، ومنح الشباب الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم والاستفادة من خبراتهم في إدارة المرافق المختلفة.

وتابع: إنني سأعمل على وضع المشروعات الشبابية في صدارة الاولويات بالإضافة إلى تعزيز الانشطة المختلفة وتنويعها، والقيام بزيارات مختلفة للديوانيات للتعرف على المطالب المحقة للمساهمين والعمل على تحقيق تطلعاتهم عبر الإمكانات المتاحة.



مبينا أن منطقة حطين تفتقر إلى الكثير من الخدمات التي لابد من أن يضطلع مجلس الإدارة الجديد بمهمة تنفيذها.