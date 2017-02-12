وزّعت الكويت أمس 500 حصة غذائية على الأسر السورية النازحة في بلدات سهل عكار الحدودية شمالي لبنان في إطار حملتها الإنسانية لمساعدة النازحين السوريين في لبنان.

وقال رئيس الفريق الميداني في جمعية الهلال الأحمر خالد المخيال في تصريح لـ «كونا»: ان «الجمعية أطلقت هذه الحملة لمساعدة النازحين في ظل الظروف المناخية القاسية التي يشهدها لبنان في فصل الشتاء».

وأضاف ان «الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم توزيع المزيد من المساعدات في مختلف المناطق اللبنانية»، مؤكدا حرص الجمعية على مساعدة اكبر عدد ممكن من النازحين في لبنان.

من جهته، اكد منسق عمليات الاغاثة في جمعية الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس ان المساعدات التي تقدمها الجمعية للنازحين في فصل الشتاء ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة الأسر النازحة.