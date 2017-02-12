

بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري أن قرار لجنة دراسة وتنظيم وتقييم صالات الأفراح في وزارة الشؤون والصادر قبل أيام بشأن سحب صالة شيخان الفارسي في منطقة السرة لم يكن لوجود مخالفات أو أي إخلال بضوابط عمل هذه الصالات إنما كان بسبب وفاة المتبرع.



وأوضح في تصريح صحافي أن قرار تنظيم استخدام صالات الأفراح يجيز سحب صالة الأفراح في حالات كثيرة، منها وفاة المتبرع أو تعذر إدارته لها أو تنازله للغير عنها، مشيرا إلى أن هذه الصالة من افضل الصالات التي قدمت العديد من الخدمات لأهالي المنطقة وكانت مثالا يحتذى في إدارة صالات الأفراح الخاصة بالأفراد، مؤكدا أن وزارة الشؤون ستتولى إدارة صالة شيخان الفارسي تنفيذا للقرار الإداري الصادر في 2015 وان الوزارة سوف تحافظ على اسم المتبرع كما سوف تلتزم بإجراء أعمال الصيانة للصالة والإشراف على إدارتها والاستمرار فيما سبق وقدمته الصالة من خدمات جليلة لمستخدميها.



وذكر المطيري أن إجمالي أعداد صالات الأفراح التابعة لمتبرعين يبلغ ما يقارب 54 صالة وان وزارة الشؤون تتولى إدارة الصالات المنشأة حديثا كاشفا في هذا الصدد ان جميع صالات الأفراح التابعة للجمعيات التعاونية انتقلت إدارتها إلى وزارة الشؤون.