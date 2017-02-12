أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا اليوم الأحد اهمية توحيد المواقف وتنسيق التحركات البرلمانية الخليجية والعربية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وذكرت سفارة الكويت لدى المنامة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان الملا شدد خلال استقباله عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح على ضرورة اقامة مشاريع برلمانية مشتركة مع مخلتف البرلمانات والمجالس النيابية.

كما اكد الملا اهمية تبادل الخبرات والزيارات بين البرلمانات في الدول الخليجية والعربية لما فيه خير وصالح الدول وشعوبها.

وعن العلاقات الكويتية البحرينية وصف الملا العلاقات ب"الاخوية والتاريخية" مؤكدا حرص المجلس النيابي على تعزيز العلاقات مع الكويت في المجالات كافة ومجددا دعوته لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم لزيارة مملكة البحرين.

من ناحيته اشاد السفير عزام بالعلاقات الكويتية البحرينية الأخوية لافتا الى الحرص المشترك على تطويرها في المجالات كافة