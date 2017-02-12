أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان إنجاز 65 في المئة من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر.

وقال الحصان في تصريح صحافي اليوم الأحد إن العمل في المشروع يسير بخطى ثابتة بهدف الإنجاز والتسليم وفقا للمواعيد التعاقدية والاستفادة من المشروع في تطوير منظومة الطرق على مستوى البلاد كأحد المشاريع المهمة والحيوية التي ينفذها القطاع.

وأضاف أنه سيتم افتتاح جسرين ضمن المشروع الأول (من الكويت باتجاه الجهراء) في مارس المقبل إضافة إلى جسر آخر (من الجهراء إلى الكويت) أبريل المقبل ضمن سياسة التسليم الجزئي التي ينتهجها القطاع للاستفادة القصوى من المشاريع التي ينفذها ودمج الأجزاء المنتهية في الشبكة.

وذكر أن ذلك من شأنه الإسهام في الحد من اختناقات المرور ورفع كفاءة الطرق من خلال توفير أعلى مستويات الأمان والسلامة مؤكدا حرص القطاع على التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في جميع الافتتاحات التي تجري على الطرق لضمان سلامة مرتاديها.

وأوضح الحصان أن المشروع يتضمن تنفيذ طريق بطول إجمالي 502ر6 كم وبعرض 32 مترا ويتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه إضافة إلى حارات للطوارئ وثلاثة جسور بطول إجمالي 650ر1 كم تمر على أربعة تقاطعات رئيسية.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 9ر34 مليون دينار ويتوقع الانتهاء من أعماله في نهاية يونيو عام 2018.

وكشف الحصان أن العام الحالي سيشهد العديد من الافتتاحات الجزئية لمشاريع في جميع المناطق مما سيسهم في تخفيف ازدحامات المرور والحد من الحوادث ورفع كفاءة الطرق.

وأكد حرص وزارة الأشغال العامة على تنفيذ وإنجاز مشاريعها وعلى رأسها الوزير المهندس عبدالرحمن المطوع الذي يتابع باهتمام آخر المستجدات في جميع المشاريع التي تنفذها الوزارة لاسيما مشاريع هندسة الطرق كركيزة أساسية ودعامة ثابتة من دعائم التنمية في البلاد.