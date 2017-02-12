أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في مكتبه بمقر وزارة الداخلية "ضرورة تعزيز التنسيق الدائم بين الجهات الأمنية الميدانية والجهات المعاونة والمساندة في الدولة"، وذلك خلال اجتمــاع أمني عقده صباح اليوم بحضور القيـــادات الميدانيــــة للإدارة العامـــة للمباحث الجنائية.

وقد نقل الفريق الفهد الى قيادات قطاع الأمن الجنائي تحيات وتقدير نائب رئيس مجلـس الوزراء ووزير الداخليـة الفريق.م الشيخ خالد الجراح الصباح "لجهودهم المخلصة في التصدي للجريمة ولتحقيق الأمن للوطن والأمان للمواطنين"، منوهاً بجهود قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي أدت إلى تحقيق منظومة من الإنجازات تمثلت في انخفاض إجمالي الجرائم، متناولاً الضبطيات الأخيرة وأسباب نجاحها.

واستعرض استعدادات وزارة الداخليـــة للأعيــاد الوطنية وكل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها في هذا الشأن، موجهاً عدداً من الملاحظات والتوجيهات في هذا الصدد.