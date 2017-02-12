أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة حزمة مقترحات من الناحيتين الدستورية والقانونية منها مقترحات بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتوفير وحدات سكنية مؤقته لمن ينتظر دوره بأغلبية الحضور.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد ان اللجنة وافقت بالاجماع على تعديل بعض أحكام القانون بشأن انتخابات المجلس البلدي وفق المعدل النسبي وتعديل قانون الخدمة المدنية و4 مقترحات تتعلق بالتأمين الصحي للمواطنين.

وأضاف أن اللجنة بحثت مقترحا بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مبينا ان المقترح "لا يشوبه موانع دستورية ولكن هناك ملاحظات عدة على الشق القانوني تم تدوينها وإحالة المقترح إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية".

وأشار الى موافقة اللجنة على مقترح انشاء مستشفيين في محافظة مبارك الكبير والأحمدي ومقترح اخر يعنى بوضع ضوابط لمشاهدة النشء للسينما وتواجده في أماكن العروض العامة.

ولفت الدلال إلى الموافقة على مقترح انشاء صندوق لطالب العلم بأغلبية الحضور واستمرار بحث اقتراح بشأن تعديل احكام القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة.

وعن الاقتراح بقانون في شأن الاستعانة بالمتقاعدين أعضاء في هيئة التدريس اوضح انه "توجد عليه إشكالية قانونية حول الجمع بين راتب التقاعد وراتب التدريس وتمت إحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة"