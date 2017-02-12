أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد اهمية اجتماعات اللجنة القنصلية (الكويتية -الاماراتية) المشتركة التي انطلقت اليوم الاحد في ترجمة العلاقات الثنائية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية الدائمة.

وأضاف الحمد في كلمة له خلال افتتاح اعمال الدورة الثانية للجنة ان مثل هذه الاجتماعات تعكس عمق العلاقات الاخوية التاريخية المتجذرة والاواصر الحميمية والعزم المشترك بين البلدين الشقيقين على المضي قدما بما يحقق المصحلة المشتركة.

وأوضح ان هذه اللجنة تعد رافدا من روافد العمل الثنائي المشترك مشيرا الى دورها في تحقيق تطلعات الجانبين.

وأفاد ان اعمال الدورة الثانية التي تستمر يومين تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيسي اللجنة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي واخية سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة لتشكيل امتدادا لعلاقة طويلة ومتميزة والتنسيق في جميع المجالات على مدى سنوات عديدة.

من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الاماراتية السفير احمد الظاهري في كلمة مماثلة ان العلاقات الثنائية المشتركة بين الامارات والكويت شهدت محطات بارزة بالتميز اسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدما.



واضاف الظاهري ان الاجتماع يأتي تلبية لرغبة البلدين في تعزيز اواصر التعاون في المجال القنصلي معربا عن امله في تحقيق المزيد من الانجازات الملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.

واوضح ان جدول اعمال الاجتماع يشمل مناقشة الموضوعات القنصلية ذات الاهتمام المشترك في شتى المجالات املا في تطوير الخدمات القنصلية في البلدين الشقيقين.

حضر الاجتماع ممثلو وزارات الداخلية والمالية والعدل والسفير الاماراتي لدى الكويت رحمه الزعابي والوفد المرافق