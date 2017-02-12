اكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع، المستشار صلاح المسعد، حرص الإدارة على الذود عن المال العام والدفاع عن الخزانة العامة والتصدي للدعاوى التي ترفع على الدولة "بكل مهنية" وفقا للاختصاصات المنوطة بها في الدستور وقانون إنشائها.

وقال المسعد، اليوم الأحد، إن الإدارة "تصدت" للدعاوى المقامة من بعض الأندية ضد الهيئة العامة للرياضة لسداد ما قيمته 1.290 مليون دينار كويتي عن عقد الاحتراف الجزئي الرياضي الذي رفضته محكمة التمييز الأربعاء الماضي.

وأوضح أن الفتوى والتشريع "تصدت لهذه المطالبات بجميع درجات التقاضي وصولا إلى حكم محكمة التمييز الذي جاء عنوانا للحقيقة بعدم أحقية الأندية الرياضية بمبالغ الاحتراف الجزئي الرياضي إلا بعد اعتماد عقد الاحتراف من قبل الاتحاد والهيئة وفقا للميزانية المعتمدة لهذا الغرض".