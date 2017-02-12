كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، اليوم الأحد، عن وجود زيادة واضحة في نسبة تعيينات العمالة الوطنية في القطاع الخاص سواء في المؤسسات الكبرى أو الجديدة كان للشباب حصة كبيرة منها.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الصبيح للصحافيين على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر "التعلم المؤسسي" الذي ينظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحت شعار (التدريب الفعال في القطاع الخاص أداة للتوظيف والترقي الوظيفي) ويستمر يومين إضافة الى الحفل السنوي للإعلان عن أسماء مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016.

وأعربت عن أملها بأن تزداد نسب تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص ويتقلد الشباب الكويتي مناصب عليا في تلك المؤسسات وذلك عبر التدريب والتعليم والتأهيل والاجتهاد والعمل المتواصل للوصول إلى تلك الأهداف.

وعن الآليات المتبعة لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص أعلنت وجود قرار جديد خاص بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيرى النور قريبا متوقعة صدوره خلال الأشهر الستة المقبلة.