استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه صباح أمس الأحد عميدة كلية الآداب بجامعة الكويت د.سعاد عبدالوهاب ورئيس قسم اللغة الفرنسية بالكلية د.يعقوب الشمري.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين وكالة «كونا» وجامعة الكويت وتبادل الخبرات في مجال التدريب وتنمية المهارات خصوصا فيما يتعلق بصقل اللغات الأجنبية.

وأعربت د.عبدالوهاب عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به «كونا» في نشر الثقافة والوعي وإبراز إنجازات مختلف المؤسسات في الكويت، منوهة بجهودها في تدريب خريجي جامعة الكويت وتأهيلهم للعمل.

من ناحيته، أكد الشيخ مبارك الدعيج حرص «كونا» على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية خصوصا جامعة الكويت التي تعتبر مصدرا رئيسيا لتنمية وبناء شباب الكويت وإعدادهم للمساهمة في بناء المستقبل، معربا عن رغبة «كونا» في تعزيز التعاون مع مختلف التخصصات العلمية.

وقال إن «كونا» عازمة على تطوير خدماتها الإخبارية وإدخال نشرات إخبارية بلغات جديدة مثل اللغة الفرنسية واللغة الإسبانية وذلك لتعزيز التواصل الإعلامي مع مختلف شعوب العالم.

حضر المقابلة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والاتصالات عبدالحميد ملك ونائب المدير العام لقطاع التحرير سعد العلي ومدير إدارة العلاقات الدولية عصام الرويح.