الكندري: بيئة تفاعلية لتدريب كوادر فنية وطنية

أكد المعهد العالي للاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيـقــي والتـدريــب الكويتية سعيه لاستحداث برامج تدريب في مجال إدارة وتشغيل القطارات والمترو لمواكبة احتياجات مشروع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015-2020.

وقال مدير المعهد الكابتن منذر الكندري في بيان صحافي للمعهد إن المعهد استقبل أحد اخصائيي التدريب على محاكيات القطارات والمترو وهو دييغو ساندينو من إسبانيا الذي أثنى على إمكانيات المعهد وتجهيزاته، لافتا إلى سعي الهيئة لمواكبة احتياجات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015-2020 وتحديدا في مجال النقل والمواصلات الذي يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التسعة التي تمت الإشارة إليها في مشروع الخطة الإنمائية للدولة.

وأوضح الكندري أن سعي المعهد لاستحداث برامج تدريب في مجال ادارة وتشغيل القطارات والمترو تركز على جعل تلك المخرجات متوافرة بشكل متواز مع بداية تشغيل مشروع الخطة الإنمائية آنفة الذكر في حين تتمثل رؤية المعهد في «تميز المعهد وتوفيره برامج تدريب ذات مواصفات عالمية داخل بيئة تدريب تفاعلية تجعلنا نسعى إلى توفير مناهج ومحاكيات في مجال إدارة وتشغيل القطارات والمترو».

وأشار إلى أن توصيات المدير العام لـ«التطبيقي» د.أحمد الأثري ونائب المدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري تؤكد دوما ضرورة توفير بيئة تدريب تفاعلية قادرة على توفير كوادر فنية وطنية في مختلف المشاريع التنموية.

وقال الكندري إنه في حالة تمكن المعهد من توفير محاكيات في مجال القطارات والمترو فإنه سيكون لدى الهيئة أول مجمع محاكيات «بحري- جوي - بري» على مستوى العالم مما سيمكن الهيئة من توفير برامج تدريب ذات مواصفات عالمية تتفق مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الرامية إلى تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.