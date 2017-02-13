تحت رعاية محافظ مبارك الكبير الفريق أول م.أحمد الرجيب نظمت الهيئة العامة للشباب «ملتقى الأربعاء الشبابي» وذلك في مركز تنمية المجتمع بمنطقة القصور.

وأكد الفريق أول الرجيب الذي حضر جانبا من الملتقى أهمية دور الشباب في بناء الأوطان بسواعدهم وأفكارهم المبدعة.

وأشار إلى أن الكويت تعول كثيرا على الشباب لما يتمتعون به من أفكار ورؤى لا حدود لها.

وأضاف أن الشباب الكويتي معروف بإصراره، معتبرا المشاريع الصغيرة قادرة على تحقيق نهضة في المجتمع، داعيا اياهم الى المشاركة في المشاريع التطوعية.

بدوره، ثمن مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري رعاية المحافظ للمتلقي، مشيرا إلى ان المتلقي يهدف الى إعداد استراتيجية بسواعد وطنية شبابية تكون قابلة للتطبيق، يشار الى ان المتلقي تناول جملة من المحاور وحظي بحضور طلابي كبير من مدارس المحافظة ومن إعمار متفاوتة ويهدف أيضا الى دعوة وتحفيز الشباب على الإسهام في التنمية الوطنية.

إلى ذلك، نظمت محافظة مبارك الكبير احتفالا يوم أمس الأول في حديقة العدان بمناسبة انطلاق الاحتفالات بالأعياد الوطنية.