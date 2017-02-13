محمد راتب

أكد مرشح مجلس الادارة في جمعية اليرموك التعاونية عبدالعزيز عبد الكريم مال الله ضرورة وضع خطط استثمارية وتنموية وتشغيل الشباب والاستفادة من خبراتهم ودعم المشروعات الصغيرة وتوفير الاكشاك لها في الجمعيات التعاونية وتنويع الانشطة الاجتماعية والعمل بروح الفريق الواحد.

واضاف في تصريح له بان العمل التعاوني على الرغم من كل الانجازات التي قدمها ولكنه يحتاج الى رؤية استراتيجية يقوم بوضعها متخصصون في المجال الاقتصادي يتم العمل على اساسها وذلك لضمان الاستمرارية ولعب دور محوري في عملية التنمية المنشودة في البلاد.

واضاف ان منطقة اليرموك تحتاج الى العديد من الخدمات النوعية والفروع الاستثمارية وتوزيعها في جميع القطع بطريقة منظمة والاستفادة من الفروع المنشأة سابقا وتوسيعها ان اقتضى الامر وتخديمها بالشكل الافضل وتوفير جميع المنتجات والاصناف فيها وشمولها بالعروض والمهرجانات التسويقية.

واشار مال الله الى اننا سنعمل على اعادة دراسة العملية الاستثمارية في جمعية اليرموك وتوزيع المحال وتحقيق الفائدة من كل زاوية وركن فيها، والاطلاع على جميع الاقتراحات ووضعها موضع الاهتمام، والتواصل مع مختلف الفئات، وزيارة الديوانيات للاستماع الى الاراء التطويرية وتجنب الثغرات.

وبين ان المساهمين يرقبون عوائد الارباح السنوية وتنويع الانشطة واشعارهم بانهم في صلب اهتمامات مجلس الادارة، وهذا لا يكون الا بتعميق التواصل والعمل الدؤوب والجاد لتحقيق ارباح مجزية، ومنح كل مساهم نصيبا وافرا منها، من خلال سياسة شرائية حكيمة، واطلاق المهرجانات التسويقية وتنويعها والعروض، والانفتاح على جميع الشركات، وتمكين المستهلك من اختيار الاصناف التي يرغب فيها.

وأكد مال الله اهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المساهمين، وتوفير البيع عن طريق الانترنت، وخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم ارقى الخدمات لهم، وعدم السماح بزيادة سعر اي سلعة من دون الحصول على موافقة اتحاد الجمعيات التعاونية مع توفير البدائل.

ودعا المساهمين الكرام الى المشاركة في انتخابات مجلس الادارة الثلاثاء واختيار الاكفاء واصحاب الرؤية التطويرية والنهج الاصلاحي، مبينا ان امام اعضاء المجلس المقبل مسؤولية كبرى في النهوض بالعمل التعاوني في جمعية اليرموك وتعزيز الخدمات وتطوير المرافق.