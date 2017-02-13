محمد راتب

اكد مرشح جمعية اليرموك التعاونية سعد محمد الصانع أهمية توفير السلع والمنتجات والنواقص والتواصل مع الشركات لتوفير الأصناف المختلفة وخاصة البدائل، بالاضافة الى تلبية تطلعات وآمال المساهمين في تحسين الخدمات وتنويع الأنشطة.

وأضاف في تصريح له أن الاختيار الافضل للمرشحين الاكفاء الثلاثاء هو ما سيسهم في تعزيز الجوانب المادية وتحقيق الارباح وتقوية المركز المالي للجمعية وتنشيط المبيعات وجعلها قبلة للمتسوقين من مختلف المناطق، مشددا على أهمية وضع سياسة تسويقية تقضي على الرواكد وتقلص المرتجعات وتمنع التوالف.

وأشار الى أن قانون التعاون بحاجة الى تعديل في بعض بنوده، مبينا ان الغاء الشاليهات ورحلة العمرة وغيرها من خدمات ترفيهيه بحاجة الى اعادة نظر ودراسة، وذلك لكون هذه النشاطات مهمة لتعزيز تعارف وتآلف أهل المنطقة.

وذكر الصانع أن أبناء اليرموك يتطلعون الى زيادة الاهتمام بمتطلباتهم ودعم أبنائهم ومشروعاتهم وتشغيلهم خلال العطلة الصيفية وتوفير المراكز التعليمية وطرح الانشطة الترفيهية واطلاق المهرجانات التسويقية والعروض، وتحسين الخدمات في مختلف الفروع والاسواق.

وهذا ما يطمح له الصانع بتعاون أهل منطقة اليرموك وحسن الاختيار يوم الثلاثاء لتحقيق مستقبل أفضل لابنائها باذن الله.