دارين العلي

أصدر مكتب تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية موافقته على منح معهد الكويت للأبحاث العلمية، ممثلا بمركز أبحاث المياه، براءة اختراع بتاريخ 10 يناير 2017، حول «تحلية المياه بنظام مشترك بين عمليتي التقطير متعدد المؤثرات والتبخير متعدد المراحل».

وتتضمن براءة الاختراع التي ابتكرها د.عصام الدين السيد من مركز ابحاث المياه مخططا مبتكرا للربط بين العمليتين الأكثر انتشارا في تحلية المياه بالطرق الحرارية، وهي عملية التقطير متعدد المؤثرات وعملية التبخير متعدد المراحل، حيث تتميز العملية الأولى بتفوق أدائها التشغيلي في مدى درجات الحرارة المنخفضة بين 40 و70 درجة مئوية في حال استخدامها لتحلية مياه الخليج العربي، في حين تمتاز العملية الثانية بالموثوقية والاعتمادية التشغيلية في مدى درجات حرارة أكثر اتساعا بين 40 و110 درجات مئوية، ولكن بأداء حراري يتدنى تدريجيا عند درجات الحرارة الأقل من 70 درجة مئوية.

لذلك، فإن النظام المسجل ببراءة الاختراع يقترح ربطا مبتكرا بين العمليتين بحيث يصمم للعمل بطريقة التقطير متعدد المؤثرات في مدى درجات الحرارة بين 40 و70 درجة مئوية، في حين يتحول النظام للعمل بطريقة التبخير متعدد المراحل بين درجات الحرارة 70 و120 درجة مئوية بدون الحاجة إلى مراحل الطرد الحراري.