بشرى شعبان

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح بعد صدور حكم في ٢٣ مايو ٢٠١٥ في الطعنين رقم ١٠٥٢ و١٠٥٥ لسنة ٢٠١٥ تميز مدني ١ والقاضي ببطلان الجمعيات العمومية للاتحاد الكويتي للمزارعين اعتبارا من الجمعية العمومية المنعقدة في الثاني من مايو عام ٢٠١٣ وحتى آخر انتخابات أجريت في عام ٢٠١٥ وتم استخراج الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام والتي تلزم الجميع بتنفيذها وفقا لأحكام القانون وتلك الأحكام التي أثبتت أحقيتنا بموجب هذه الأحكام باسم صاحب السمو الأمير وبذلك أصبحنا مجلس الادارة الرسمي لادارة الاتحاد وليس وفق الاهواء والواسطات كما يدعي البعض، وانتخابات الخامس من فبراير الماضي التي أقيمت بالاتحاد العام لعمال الكويت تحت إشراف وادارة رئيس الاتحاد سالم شبيب العجمي والسكرتير العام للعلاقات الخارجية فلاح الحدران الذين نتقدم لهم بالشكر باسم جموع المزارعين كونهم فتحوا قلوبهم للمزارعين قبل مكانهم.

وأوضح الصبيح خلال حديثه في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد الكويتي للمزارعين بعد تسلمه المبنى بحضور ممثل عن وزارة الداخلية وبحضور نائب الرئيس عبدالله العازمي وأمين الصندوق بدر الشريعان وأمين السر جابر العازمي والأعضاء حسين العجمي ومحمد المطيري ومسلم الجويسري وفهد الحيان ويوسف البطي وعدد من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية أنه في تاريخ الثالث من أكتوبر عام ٢٠١٦ أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة شهادة رسمية لمن يهمه الأمر بأسماء مجلس ادارة الاتحاد لتصريف الأعمال على أن تكون مهمة المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس ادارة جديد تنفيذا للحكم الصادر من محكمة التميز، لافتا إلى أنه وبتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦ قام مجلس تصريف الاعمال تنفيذا للحكم والشهادة الصادرة عن وزارة الشؤون بالاعلان بجريدتين محليتين عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس ادارة جديد في يوم الاحد الماضي وبالفعل حضر عدد كبير من المزارعين الذين تقدم لهم بالشكر على حرصهم لإنهاء هذه الاشكالية والالتفات لمصالحهم، مشيرا الى انه بالفعل تم إجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد وحصل المجلس على شهادة من هيئة القوى العاملة بأسماء مجلس الادارة لمدة أربع سنوات قادمة.

واكد الصبيح أن مجلس الادارة سمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات الجديدة سواء للمسجلين عضويتهم أثناء تولي مجلس الادارة المقضي ببطلانه وبلغ عددهم 143 مسجلا شارك عدد منهم في الانتخابات أو المجددين لاشتراكاتهم أثناء تولي مجلس تصريف الأعمال الذين بلغوا قرابة 340 مزارعا، وقد ألحق مجلس الادارة بإعلان تذكيري آخر في جريدتين محليتين لإحاطة كافة المزارعين بموعد الجمعية العمومية والانتخابات بالموعد المحدد يوم الاحد.

وقال الصبيح ان المسؤولية كبيرة لكننا جئنا من اجل العمل على تحمل المسؤولية في تقديم كل ما يمكن تقديمه لتحقيق الصالح العام لخدمة المزارعين، ولم نمنع أي طرف من حضور الجمعية العمومية خاصة الطرف الثاني من المجلس السابق والبالغ عددهم 143 مشاركا.

وطمأن الصبيح الجميع باستعداده للتعاون مع الجميع، مؤكدا ان مجلس ادارة الاتحاد لجميع المزارعين وليس لديه رغبة في الانتقام من أحد، أما على المستوى الشخصي فلفت الى انه لن يتردد في مقاضاة أي طرف أساء اليه.

وأشار الى أن مشاكل المزارعين كثيرة كالصقيع والبنزين وأسعار بيع المنتجات ليصبح اليوم سعر الكرتون فارغا بخمسة وأربعين فلسا ويبيع المزارع الكرتون وبه ثلاث كيلوات من الانتاج بعشرة فلوس إضافة الى زيادة أسعار الكهرباء والماء القادمة على المزارعين، مؤكدا ان تلك المشاكل تحتاج لإيجاد الحلول المناسبة لها جميعا وذلك بالتدرج كون المجلس لا يملك العصا السحرية لحل المشاكل، مؤكدا أنه بتعاون الجميع وخاصة المسؤولين بالبلاد سوف نصل لحلول مرضية وسوف نتواصل مع لجنة شؤون الزراعة البرلمانية التي نشكر مجلس الأمة على تشكيلها لتكون عونا للمزارعين، بالإضافة الى أن مبادرة رئيس اللجنة النائب حمدان العازمي واجتماعه مع عدد من المزارعين في مزرعة أمين سر الاتحاد جابر مرزوق العازمي تعد بادرة خير لفتح آفاق التعاون ومعرفته المسبقة بمشاكل المزارعين ونتمنى التواصل مع جميع أعضاء اللجنة.