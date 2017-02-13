أسرة الحكم في الكويت «ولّادة» وزاخرة بالعديد من الكفاءات والوجوه الشابة التي يجب أن تساهم في إدارة شؤون البلاد

مرزوق الغانم شاب طموح اكتسب خبرة برلمانية كبيرة ويدير جلسات المجلس باقتدار ورقي وتميز

الوزيرة هند الصبيح تسير بخطى ثابتة وحققت الكثير من الأهداف ونطالبها بزيادة المساعدات للأسر المحتاجة لا تخفيضها

أميركا الداعم الأول لإيران وترامب يسعى لتحقيق مصلحة بلاده أولاً

ماذا يريد الشعب العراقي من الكويت؟ ولماذا هذا السكوت من الحكومة تجاه الاستفزازات العراقية؟

جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تهدف لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والتطوعية لمساعدة المحتاجين

«السلام» تعمل في قيرغيزيا وساعدنا حالات في سورية وطاجيكستان والفلبين

سنقوم بعمل لجان تطوعية لمساعدة إخواننا في اليمن قريباً

حفرنا أكثر من 2770 بئر مياه استفاد منها نحو 270000 في قيرغيزيا

إدخال العمل الخيري والإنساني ضمن المناهج الدراسية خطوة موفقة تزرع في نفوس النشء حب البذل والعطاء

العمل الخيري الكويتي مدرسة للكثير من دول العالم

النائب وليد الطبطبائي إنسان واضح وصريح يحقق أهدافه ولا ينظر لمنتقديه





ليلى الشافعي

أكد الوزير والنائب السابق ورئيس مجلس ادارة جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية جاسم العون أن الجمعية تنموية تأهيلية خيرية عالمية تساهم في رفع المعاناة عن المجتمعات الفقيرة، موضحا أن هذا العمل جبل عليه الآباء والاجداد وأصبح العمل الخيري الكويتي منهجا ومدرسة لكثير من الدول حول العالم.



مبينا ان إيران تريد تصدير مشروع الثورة إلى دول الخليج بالقوة و«خور عبدالله» كويتي 100% وقال العون في لقاء خاص مع «الأنباء» ان «السلام للأعمال الانسانية والخيرية» نفذت العديد من المشاريع حول العالم، متطرقا الى عدة قضايا بصفته وزيرا سابقا لوزارة الشؤون وعدة وزارات، لافتا الى أن ما تقوم به وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح عمل ممتاز وثابت وقوي، مشيرا الى أن أسرة الحكم في الكويت لديها العديد من الكفاءات التي تؤهلها لإدارة شؤون البلاد العليا، منوها بحسن أداء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتعامله الراقي والمميز، خاصة في الاستجواب الاخير لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق، حيث أعطى كل ذي حق حقه.



وذكر أن الحوار أو الديبلوماسية لا يجدي مع إيران وان الاعمال العراقية على الحدود مع الكويت استفزازية ولا بد لها من وقفة.



وتطرق الى عدة قضايا مهمة، وفيما يلي نص الحوار:

في البداية كيف ترى إدخال مادة العمل الخيري والإنساني في المقررات الدراسية؟

٭ الكويت رائدة في العمل الانساني والخيري وكون صاحب السمو الأمير «قائد الانسانية» فإن تعليم وتدريس المنهج العلمي للعمل الإنساني ليس شيئا جديدا على الكويت، بل جبلت من قبل النفط على حب العمل الخيري والانساني، ونحن كجمعيات خيرية ندعم هذا المطلب ونتمنى أن نرى تدريس هذه المواد لأنها قيم قبل أن تكون مادة دراسية تغرس في نفوس أبنائنا، كما غرسها الآباء والاجداد في نفوسنا، ونتمنى من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والجامعة أن نرى هذه المواد تطبق في العام الدراسي المقبل.

باعتباركم وزيرا سابقا للشؤون الاجتماعية والعمل.. كيف ترى ما تقوم به الوزيرة هند الصبيح؟

٭ الوزيرة هند الصبيح إنسانة مجتهدة وتعمل بخطوات ثابتة خصوصا في مجال العمل الخيري والإنساني، وأعمالها مشهودة وبصماتها واضحة في وزارة الشؤون وأتمنى أن تعيد النظر في مساعدات المطلقات والاسر المحتاجة والارامل من الفئات التي تندرج تحت بند المساعدات الاجتماعية والا تخفض هذه المساعدات نظرا لارتفاع أعباء المعيشة وخاصة أن هذه الفئة تحتاج الى الدعم، وعليها أن تطالب بحقوق هذه الفئة المستحقة إنسانيا ونجد كثيرا من المساعدات تذهب لدول خارج الكويت ومن باب أولى فإن «الأقربون أولى بالمعروف»، امام عموما فإن أداء الصبيح ممتاز وأجد أنها تمشي في خطى ثابتة وتحقق الكثير من الاهداف التي رسمتها لرفع شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

ناديت بتصحيح المسار، وقلت ان أسرة الحكم في الكويت «ولادة» ولديها الكفاءات.. فكيف يتم ذلك؟

٭ الحقيقة نرى أن أصحاب المناصب الآن في الدولة سواء على مستوى الوزراء أو الوكلاء أو وجوه متكررة بينما أسرة الحكم في الكويت «ولادة»، ولديها من الكفاءات ما يجعل الأسرة تدفع بالوجوه الشابة الجديدة لتأخذ نصيبها وطريقها في إدارة شؤون البلد، خصوصا مستوى القيادات العليا وتأهيلها للمستقبل.

ما تعليقكم على ذهاب النائب وليد الطبطبائي الى سورية والهجمة التي شنت ضده؟

٭ وليد الطبطبائي شخصية واضحة وصريحة، حقيقة هو إنسان ما عنده شيء باطني وشيء ظاهري، كل أموره واضحة، وما يعتقد فيه ويؤمن به ينفذه، أحيانا لا يستمع للنصيحة لأنه يرى أن الخطوة التي يتخذها خطوة صحيحة ولابد منها وهذه شخصيته وليست غريبة عليه أن يذهب الى أي مكان لأنه إنسان واضح وصريح.

أما خصومه الذين يشنون هجمات عليه فلديه درع واقية منهم.

ما تقييمكم لأداء مجلس الامة الحالي؟

٭ من الصعب أن نحكم الآن على أداء مجلس الامة لأنه ما زال وليدا في المهد ومن المعيب أن أحكم على تجربة ما زلت في مهدها لم يمر عليها عدة شهور، ولكن أرى بداية المجلس حتى الآن موفقة حيث يتخذ النواب خطوات اصلاحية وندعو الله أن يعينهم على أداء مهمتهم.

ما تقييمكم لإدارة رئيس المجلس مرزوق الغانم؟

٭ مرزوق الغانم شاب طموح وبالتالي من خلال تجربته في رئاسة مجلس الامة السابق اكتسب خبرة كبيرة وأجده يدير جلسات المجلس باقتدار كما لاحظنا أن ادارته ممتازة وراقية خلال استجواب وزير الاعلام قبل أيام وقد أعطى كل ذي حق حقه سواء المستجوب أو المستجوبين.

هل تؤيد إقامة حوار إيراني- خليجي؟

٭ ايران مع الاسف من خلال تجربتنا معها فهي دولة تثير الفتن والقلاقل وعندها مشروع ومشكلتنا في دول الخليج انهم لا يفهمون هدفنا، حيث تريد تصدير الثورة الايرانية لدول مجلس التعاون وبالتالي لا يجدي معها الحوار أو الديبلوماسية.

والمفترض أن تكون مقابل القوة قوة وليس بالديبلوماسية وأرى أن قضية الحوار مع ايران فاشلة وسنرى نتائج فشلها في القريب.

كيف ترى تطور المواجهة بين أميركا وإيران؟

٭ ليس هناك تطور مواجهة بين ايران وأميركا، بل العكس أميركا هي التي خلقت وزرعت ايران في المنطقة وهي الداعم الرئيسي لإيران، وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل فترة إن ادارة أوباما دفعت مليارا و700 مليون دولار لإنقاذ ايران من الافلاس وأرى أن أميركا هي الأم الحنون لإيران وهي المربي الفاضل لها.

هل التقارب الغربي- الايراني سيكون عبئا على الخليج؟

٭ بالتأكيد التقارب سيكون عبئا على الخليج وخطرا عليه ويفترض من دول الخليج أن تعيد حساباتها مع الغرب وأميركا وتعيد رسم سياستها مع هذه الدول بما يتفق مع مصالحها وتستعد لمواجهة هذا الخطر.

هل ترى بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتخلى عن دعم دول مجلس التعاون الخليجي؟

٭ أتصور، ليس من صالح أميركا أن تتخلى عن دعم دول مجلس التعاون الخليجي وسياستها واضحة مع الدول الغربية عكس ايران المتقلبة في سياستها والمصلحة العليا لأميركا مع دول الخليج، وأتوقع من ترامب خصوصا أن تصريحاته تؤكد أن هدفه الأول مصلحة بلاده، وان مجيئه للحكم لتحقيق هدف محدد هو مصلحة أميركا، ولست متأكدا أن ترامب يعلم أن المصلحة الوطنية الاميركية موجودة في التقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي وليس العكس، واعتقد أنه سيكون هناك تقارب أكثر من عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ما تعليقكم على مطالبات العراقيين أخيرا بضم خور عبدالله الكويتي الى العراق؟

٭ مع الاسف اسم الخور «خور عبدالله» وهو كويتي 100%، وبالرغم من أننا فتحنا أذرعنا وأيدينا وصدورنا للعراقيين ووقفنا معهم في جميع النواحي، أتساءل «ماذا يبي الشعب العراقي من الكويت؟» ومطالباتهم باطلة وغير قانونية، ولماذا هذا السكوت من حكومتنا؟

انه سكوت مطبق تجاه هذه الأعمال الاستفزازية من الشعب والحكومة العراقية.

بصفتكم رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، متى تم إشهار الجمعية وما أهدافها؟

٭ تقوم الجمعية بتنفيذ المشاريع الإنسانية والخيرية ومساعدة ذوي الحاجة والمنكوبين الذين تصيبهم الكوارث وتأصيل روح التطوع وحب العمل الإنساني والخيري، ونحن جمعية خيرية تنموية تأهيلية عالمية متميزة تسهم في رفع معاناة المجتمعات المستهدفة من خلال مشاريع وبرامج إنسانية خيرية وشركات استراتيجية عالمية وكفاءات بشرية متخصصة، وقد تم إشهار الجمعية في 22/ 3/ 2016 بموجب قرار وزاري رقم 47 لسنة 2016 لتمارس أعمالها في مجال البر والنفع العام.

أين ينصب عملكم الخيري والإنساني؟

٭ ينصب عملنا الأساسي في قرغيزيا وبدأنا مساعدة حالات سورية وطاجيكستان وفي الفلبين وقريبا سنفتح لجانا تطوعية لدعم إخواننا في اليمن الشقيق.

ماذا تقول عن العمل الخيري الكويتي؟

٭ العمل الخيري الكويتي منهج ومدرسة لكثير في الدول حول العالم التي يأتي منها أشخاص كثيرون من المتهمين بالعمل الخيري للتعرف والاطلاع على مشاريعها الخيرية التي تقيمها، ناهيك عن انه لا يوجد بلد في العالم يخلو من أعمال خيرية قامت بها الكويت حتى أصبحت لها شهرة عالمية في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

ما أهم إنجازات الجمعية؟

٭ تم بفضل الله بناء 105 مساجد و50 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف قرى ومدن قرغيزيا، بناء على 4 مراكز طبية ومستشفى للمعاقين، كما تم حفر أكثر من 2720 بئر ماء سطحية وارتوازية في مختلف قرى ومدن قرغيزيا، وبناء مشغل خياطة من دورين يخدم الأرامل وطالبات العلم والنساء الفقراء وبناء مدرسة لتعليم القرآن الكريم والفقه واللغة العربية للطالبات تستوعب المدرسة 400 طالبة ومبتدئة، وبناء دارين للأيتام سعة 100 يتيم للدار الواحدة، وكذلك تم عمل 51 مشروعا لتوصيل الماء للقرى استفاد من هذه المشاريع الكبيرة والمتوسطة للمياه اكثر من 270 ألف مستفيد وبفضل الله تميزت وتألقت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في هذه المشاريع، حيث تلمسنا الحاجة الماسة للفقراء وأهل القرى للماء ووفقنا في توصيل الماء لهذه القوى، حيث كان وصول الماء اليهم كالحلم الذي حققه أهل الخير من الكويت والإمارات والسعودية وقطر وعمان والبحرين الذين ساهموا بواسطة هذه المشاريع الكبيرة عن طريق جمعية السلام للأعمال الإنسانية، بالإضافة الى تقديم مواد تموينية لأكثر من 22 ألف أسرة محتاجة، كذلك تمت مساعدة اكثر من 2400 مريض بالدواء والمال، وتم توزيع اكثر من 10700 كسوة للأيتام خلال السنوات الثلاث، كذلك تم توزيع اكثر من 7300 كسوة للمعاقين، وتم تقديم دعم عيني ومادي مالي الى 9 مستشفيات منها 7 مستشفيات للمعاقين بالاضافة الى مستشفى السرطان للأطفال ومستشفى الولادة، وتم ترميم اكثر من 95 منزلا للأرامل والأيتام وتوزيع 375 بقرة حلوب واكثر من 3700 بطانية للأرامل والأيتام والأسر الفقيرة ومدارس القرآن ودور الأيتام والمستشفيات وكفالة 85 يتيما و34 معلم قرآن وإمام مسجد، بالاضافة الى توزيع 14100 إفطار عيني للأسر الفقيرة.

ما أهم المشاريع المقدمة من الجمعية؟

٭ مشروع بناء المساجد «بيت في الجنة» والمشاريع التأهيلية «مشروع باب رزق» ومشروع المراكز الطبية «من أحياها فقد أحيا الناس جميعا» مشروع مراكز التحفيظ «تاج الوقار» ومشروع «اقرأ» لمدارس تحفيظ القرآن ومشروع سلسبيل «سقيا المياه» سنابل الخير «المشاريع الإنشائية» ومشروع «قطوف دانية» و«فزعة».

جاسم العون في سطور

٭ جاسم محمد العون

٭ المؤهل العلمي: دراسات إسلامية

٭ شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من 1992 ـ 1994م.

٭ شغل منصب وزير المواصلات والكهرباء والماء من 1994 ـ 1998م.

٭ شغل منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان.

٭ شغل منصب نائب مدير إدارة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 1980م.

٭ تم انتخابه نائبا للبرلمان (مجلس الأمة) للفصل التشريعي 1981 و1985 و1992م.

٭ تولى عدة مناصب رئاسية (رئيس المجلس الأعلى للمعاقين ـ رئيس المجلس الأعلى للطيران المدني - رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية).

٭ تولى رئاسة لجنة التنسيق الوزارية بمجلس الأمة والخدمات العامة بمجلس الوزراء.

٭ تولى رئاسة المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية بجامعة الدول العربية.

٭ تولى رئاسة لجنة اتحاد اعمار المنشآت الرياضية بلبنان.

٭ عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.

٭ عضو بمجلس الدفاع الأعلى، المجلس الأعلى للبترول، المجلس الأعلى للمخطط للدولة، المجلس الأعلى للبيئة، اللجنة العليا للجنسية.

٭ عمل عضوا في المكتب التنفيذي بجامعة الدول العربية.

٭ عين رئيس فريق عمل تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة بدرجة وزير بموجب مرسوم أميري.

٭ عين رئيسا بجهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير وتنمية الجزر الكويتية بدرجة وزير بموجب مرسوم أميري ثم قدم استقالته.

٭ شارك في تأسيس جمعية إحياء التراث الإسلامي (عضو مؤسس).

٭ أول رئيس تحرير لمجلة الفرقان الأسبوعية.