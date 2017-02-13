كريم طارق
قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدثة الرسمية في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد: إن الهيئة أصدرت قرارات تعيين ونقل بين مديري ومراقبي إدارات الهيئة ورؤساء الأقسام وبعض موظفي الهيئة، وذلك لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير وتحسين سير العمل.
واضافت المزيد ان القرارات جاءت كالاتي:
٭ نقل عبدالله سالم المري من وظيفة مدير إدارة تنظيم الاستقدام إلى وظيفة مدير إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.
٭ تعيين خالد نزال الصليلي بوظيفة مراقب التقييم والمتابعة بإدارة تقدير الاحتياج.
٭ تعيين ردعان طلق الهاجري بوظيفة رئيس قسم منازعات العمل بمراقبة علاقات العمل وحدة الجهراء بإدارة علاقات العمل.
٭ تعيين رجا محمد العازمي بوظيفة رئيس قسم تقدير الاحتياج وحدة الأحمدي بإدارة تقدير الاحتياج.
٭ تعيين خالد راشد العجمي بوظيفة رئيس قسم العمالة المقدرة وحدة مبارك الكبير بإدارة تقدير الاحتياج.
٭ تعيين عبدالله قطيم المطيري بوظيفة رئيس قسم التراخيص وحفظ الملفات بإدارة تنظيم الاستقدام.
٭ نقل نواف عبدالله العجمي من وظيفة رئيس قسم إعداد ومتابعة الميزانية بإدارة الشؤون المالية إلى وظيفة رئيس قسم الميزانية والارتباطات بالإدارة ذاتها.
٭ نقل ناصر حسين الجريب من وظيفة رئيس قسم تفتيش العمل وحدة الفروانية إلى وظيفة رئيس قسم تفتيش العمل (وحدة الأحمدي) بإدارة تفتيش العمل بقطاع حماية القوى العاملة.