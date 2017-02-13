كاريس: حل مشكلة النفايات السائلة الناتجة عن المنشآت الصناعية أهم أولوياتنا

باهي أبوالعلا

أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ان اللجنة البيئية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الارابوساي» تعزز من قدرات الأجهزة الرقابية في الحفاظ على البيئة وضمان ديمومتها بما يساهم في التنمية المستدامة، موضحا ان الكويت تتشرف باستضافة الاجتماع الأول للجنة بعد صدور قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه 53 بالموافقة على تحويل فريق عمل البيئة الى لجنة وذلك بناء على اقتراح من ديوان المحاسبة، إيمانا بأهمية مجالات وعمل اللجنة ودورها المتنامي في بحث ودراسة الموضوعات البيئية لمواكبة الاهتمام الاقليمي في ذلك المجال وتوفير الدعم اللازم لأداء اللجنة.

وأضاف الصرعاوي خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الأول للجنة امس والذي يمتد ليومين ان مشاركة المدقق العام للجهاز الاستوني رئيس مجموعة عمل «اليوروساي» للتدقيق البيئي د. الار كاريس تضفي أهمية كبيرة وتسهم في نقل الخبرات وإيضاح مدى ما تحقق من انجازات في هذا المجال في مجموعة عمل «اليوروساي» للتدقيق البيئي، مؤكدا ما ستبعثه من اثر طيب لدى جميع أعضاء اللجنة والمشاركين في ذلك الاجتماع حيث يفتح آفاقا جديدة للجنة لدراستها ومتابعتها والتواصل مع اللجان المختصة في المجال البيئي على كل المستويات دوليا واقليميا، موضحا ان الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المهمة والتي تأتي ضمن خطة عمل اللجنة للسنوات 2016 ـ 2018 والتي من شأن دراستها وإصدار التوصيات بشأنها والإسهام في تعزيز قدرات الأجهزة في أداء دورها الرقابي في المجال البيئي ومساعدة المجتمعات وتوعية افرادها بأهمية الاطلاع على المستجدات والاسهام بفاعلية في الحفاظ على ثروات وامكانات المجتمعات وتوظيفها في تلبية احتياجات الأفراد وتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.

من جانبه، اكد المدقق العام للجهاز الاستوني رئيس مجموعة عمل اليوروساي للتدقيق البيئي د. الار كاريس ان الاجتماع الحالي يتيح الفرصة للتعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية وتبادل آخر أخبار مجموعة العمل المعنية بالتدقيق البيئي التابعة للمنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «اليوروساي» مضيفا انه خلال عمله في السنوات الأربع الماضية كمدقق عام أتيحت له الفرصة للاطلاع عن كثب على ما يمكن عمله وما لا يمكن تحقيقه من خلال عمليات التدقيق حيث انه مع الأسف فإن عمليات التدقيق المنجزة لم تنته جميعها بقصص من النجاح حيث ان عملية التدقيق تعتبر اداة يتم استخدامها لتطوير وتحسين عمليات استخدام المال العام وتعزيز الأداء البيئي في القطاع العام.

وأوضح كاريس ان اهتمام صناع القرار بعمليات التدقيق القائمة على المواضيع البيئية الطارئة والتي اثرت بدورها بشكل كبير على القرارات الصادرة سيجعل المهمة الأولى له هي البحث والتركيز على تلك المواضيع لتفادي هدر الموارد القيمة واستغلال الوقت في تلك العمليات لتحقيق الأهداف في اسرع ما يمكن، مشيرا الى انه لتحقيق تلك الغاية يجب مواصلة البحث عن افضل الممارسات وأحدث الطرق لتحديد وتطوير عمليات الكشف عن هذه المشاكل كما يجب علينا ان نعمل كلجان عمل بيئية على توحيد جهودنا لتحديد المشاكل وتفاديها وتحديد دورنا كأجهزة عليا للرقابة.