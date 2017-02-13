قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة الرابعة من القسائم الحكومية من الضاحية N4 بمشروع جنوب المطلاع والتي تشتمل على (285) قسيمة بمساحة 400م2.

هذا، وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية طلبهم الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2011/1/6.

وكانت المؤسسة قد خصصت يومي الخميس والأحد الموافقين 9- 12/2/2017 موعدا لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم جنوب المطلاع.

أما توزيع بطاقات الاحتياط فقد حددت المؤسسة يوم الاثنين 13/2/2017 في تمام الساعة التاسعة صباحا موعدا لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة حددت يوم الأربعاء الموافق 2017/2/15 موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.