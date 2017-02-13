أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان إنجاز 65% من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر.

وقال الحصان في تصريح صحافي إن العمل في المشروع يسير بخطى ثابتة بهدف الإنجاز والتسليم وفقا للمواعيد التعاقدية والاستفادة من المشروع في تطوير منظومة الطرق على مستوى البلاد كأحد المشاريع المهمة والحيوية التي ينفذها القطاع.

وأضاف أنه سيتم افتتاح جسرين ضمن المشروع الأول (من الكويت باتجاه الجهراء) في مارس المقبل، إضافة إلى جسر آخر (من الجهراء إلى الكويت) أبريل المقبل، ضمن سياسة التسليم الجزئي التي ينتهجها القطاع للاستفادة القصوى من المشاريع التي ينفذها ودمج الأجزاء المنتهية في الشبكة.

وأوضح الحصان أن المشروع يتضمن تنفيذ طريق بطول إجمالي 6.502 كم وبعرض 32 مترا ويتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، إضافة إلى حارات للطوارئ وثلاثة جسور بطول إجمالي 1.650 كم تمر على أربعة تقاطعات رئيسية.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 34.9 مليون دينار ويتوقع الانتهاء من أعماله في نهاية يونيو عام 2018.