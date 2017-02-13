تجرى الاستعدادات حاليا في مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لإقامة مهرجان ربيع الشعر العربي في دورته العاشرة، وقررت المؤسسة تسمية هذه الدورة باسم الشاعرين يعقوب عبدالعزيز الرشيد من الكويت ومصطفى وهبي التل (عرار) من الأردن.

وقال الأمين العام للمؤسسة عبدالرحمن خالد البابطين في خبر صحافي إن الدورة العاشرة للمهرجان ستقام يوم السادس والعشرين من مارس المقبل وتستمر ثلاثة أيام على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، حيث ستقام أمسيات شعرية وندوة أدبية نقدية عن الشاعرين المحتفى بهما، لافتا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن الأسماء المشاركة في الأمسية والندوة.

وأوضح الأمين العام أن رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين وجه الدعوة لعدد من الشعراء والنقاد والإعلاميين من مختلف أرجاء الوطن العربي لإحياء هذه الدورة التي يكتمل عقدها الأول، حيث أطلقت المؤسسة هذا المهرجان قبل عشر سنوات تزامنا مع احتفالات العالم بيوم الشعر العالمي الذي أقرته اليونسكو تعزيزا لمكانة الشعر.

وأشار الأمين العام إلى أن المؤسسة حرصت في اختيارها للشعراء المشاركين على التنوع في التجارب الشعرية المطروحة، وعلى تغطية مختلف الأجيال، ونوه بأهمية الشاعرين المحتفى بهما لما لهما من تاريخ شعري جدير بالاحتفاء وهما من الرعيل الذي كرس لأصالة الشعر.

وسوف تعقد المؤسسة ندوة عنهما لاستعراض تاريخ حياتهما ودراسة الإنجازات الشعرية التي قدماها.