أشاد الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون مجيد الجزاف بالدور المحوري والريادي الذي تقوم به الكويت وجمعياتها الخيرية ولجانها ومؤسساتها تجاه دعم ومساندة الضعفاء والمحتاجين وإقامة المشاريع التعليمية والطبية والأنشطة التربوية والإنشائية التي تعزز من فرص العيش الكريم ويستفيد منها آلاف الأسر والعوائل حول العالم.

جاء ذلك خلال تكريم جمعية النجاة الخيرية للجزاف حيث قام مدير مشروع تعليم الطلبة السوريين بجمعية النجاة الخيرية إبراهيم البدر بتكريم الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بالإنابة مجيد الجزاف والمخرج المتميز بالقناة الثانية عبدالرحمن الجميل، مشيدا بدعم التلفزيون الكويتي اللامحدود لنشر رسالة وأعمال الخير الكويتية عامة وجمعية النجاة الخيرية خاصة

وخلال استقباله لوفد النجاة قال الجزاف: يحق لكل أهل الكويت الفخر بما نقدم من أعمال خيرية تضمد جراح المرضى وترسم البسمة على شفاه الأيتام والفقراء وتشيد المنازل للأرامل ونحفر الآبار للعطشى ونوزع المساعدات المتنوعة للاجئين والنازحين، فلقد جابت أيادي محسني الكويت الكثير من قارات العالم حاملة معها أعلام الكويت عالية خفاقة تروي مسيرة عطاء شعب وقيادة.

من جانبه، قال الجميل: كانت لي تجربة خاصة مع العمل الدعوي بجمعية النجاة الخيرية حيث حرصنا على أن نشارك في إيصال رسالة الإسلام للطرف الآخر من مشاهدي القناة الثانية وخلال العمل مع الجمعية لمست عن قرب مدى الجهود الكبيرة التي تبذلها لرعاية المهتدين الجدد وتنمية ثقافتهم وتأهيلهم، وكذلك الاهتمام بالدعاة العاملين في اللجنة وآلية اختيارهم واحتضان المتميزين من المهتدين الجدد ليكونوا مشاعل نور تبلغ الآخرين بالدين الحنيف بطريقة حضارية راقية.