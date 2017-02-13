أعلن نائب المدير العام لشؤون القرآن الكريم بجمعية النجاة الخيرية (ورتل) د.بدر الرخيص عن إقامة حلقات لتأسيس الصغار باللغة العربية وتنمية مواهبهم واكتشاف قدراتهم وغرس القيم القرآنية في نفوسهم وإقامة الأنشطة الترفيهية والتربوية المحببة إليهم.

وأكد د.الرخيص أن إدارة «ورتل» تهتم بالنشء وتعمل على نشر الآداب الإسلامية من خلال اللقاءات والأنشطة التي تقيمها باستمرار، فالصغار هم شباب الغد وعليهم تعقد الآمال وبسواعدهم تبنى الأوطان وتتطور المجتمعات وتتقدم الأمم وتنهض وذلك من خلال العلم والأخلاق والتربية الحسنة.

وتابع: تشمل دورات التأسيس تعليم القراءة والكتابة بقاعدة نور البيان الخاصة والمميزة التي تناسب الصغار، علاوة على استخدام العديد من الوسائل الأخرى كالرسوم والألعاب وغيرها من الطرق التعليمية الأخرى التي تتناسب مع هذه الشريحة ونعمل بكل قوة على ترغيب الأطفال في التعليم، خصوصا اننا نواجه تحديات كثيرة في هذه الفترة كون الصغار يخرجون من أحضان أمهاتهم إلى الدورات ومخالطة الآخرين والتعامل مع هذه السن.

وحول موعد الدورات ومكانها، قال د.الرخيص: الحلقات ترحب بكل المستويات للاشتراك من الذكور والإناث لموعدين إما يومي الأحد والأربعاء أو يومي السبت والثلاثاء من خلال فترتين الأولى من الساعة 4 مساء حتى الساعة 6 مساء والثانية من الساعة 6 مساء حتى 8 مساء بمقر اللجنة بمنطقة الروضة، ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل مع المراقب العام 97222644 أو موظفات الإدارة 98519312 أو 55730255.