سيرت «الرحمة العالمية» الكويتية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي قافلة المساعدات الإغاثية (297) في لبنان والتي اشتملت على توزيع ديزل وطرود غذائية ومشروعات تنموية صغيرة (افرن صاج) واستفاد منها أكثر من 800 أسرة سورية.

وقال رئيس مكتب سورية في الرحمة العالمية وليد أحمد السويلم إن القافلة الإغاثية اشتملت على ديزل بمعدل 40 لترا لكل أسرة و3 فرش لكل أسرة ومشروعات تنموية صغيرة (أفرن صاج) إلى لـ 8 أسر مؤكدا حرص الرحمة العالمية على المتابعة والاهتمام البالغ بالوضع المأساوي للاجئين السوريين والذي يزداد سوءا مع حلول برد الشتاء والسعي الحثيث لتخفيف وطأة المأساة عنهم.

وشدد على أهمية تفقد المناطق الأكثر احتياجا والتي تتطلب تدخلا عاجلا مع حلول موسم الشتاء وسوء الظروف المناخية ما يزيد من معاناة النازحين واللاجئين السوريين خاصة الأطفال والنساء.