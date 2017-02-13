اعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش للاخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 الجاري من الساعة 7 صباحا حتى 5 مساء في ميدان الرماية البحري والمشار إليه على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

وتهيب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.