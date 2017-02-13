الزين الصباح: الحملة تمت بتضافر جهود عدد من جهات الدولة

عبدالله الأحمد: نهدف لإظهار سياحة البيئة البحرية للأجيال القادمة

فهد جابر العلي: الحملة تساهم في دعم البيئة والرياضة في مختلف دول «التعاون»

محمد بن ناجي: ليس غريباً على أبناء الكويت أن يقوموا برفع اسم بلادهم

بشار الهنيدي: الهيئة العامة للبيئة هي الشريك الأول ولولا دعمها لم تكن هذه الحملة لتتم

دارين العلي

إنجاز جديد يضاف للكويت والكويتيين سواء من رياضيا أو بيئيا سجل أمس بعودة أبطال فريق «كاياك» للتجديف من رحلة بحرية ظاهرها رياضي وباطنها بيئي تهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، استمرت لـ 90 يوما انطلقت من الكويت في 10 نوفمبر الماضي وصولا الى عمان ومرورا بمختلف الدول الخليجية.

وحظي أعضاء الفريق المكون من القائد بشار الهنيدي ومنصور الصفران باستقبال رسمي في صالة التشريفات في مطار الكويت الدولي بحضور ممثلين عن كافة الجهات التي ساهمت بإنجاح هذه الرحلة بالإضافة إلى أعضاء الفريق وذوي البطلين.

وشاركت وزارة الدولة لشؤون الشباب في الاستقبال ممثلة بوكيل الوزارة الشيخة الزين الصباح التي عبرت عن فخرها بالمشاركة في استقبال أبطال الكويت من فريق «كاياك»، والذي نفذ حملة بيئية تطوعية رياضية بدأت من الكويت ووصلت الى عمان بمرورها بمختلف دول الخليج.

ولفتت الى ان هذه الحملة البيئية تمت بتضافر جهود عدد من جهات الدولة على رأسهم الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للرياضة موجهة الشكر باسم دولة الكويت للفريق ولهذه الجهات لقيامهم بهذه المهمة الصعبة التي تشرف اسم الكويت والارتقاء بها.

أبطال الكويت

وأبى مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد الا ان يشارك الابطال الكويتيون فرحة العودة، حيث وجه لهم رسالة من اليابان عبر الإنترنت تحت عنوان «ابطال الكويت»، مشيدا بجهود المغامر بشار الهنيدي وصديقه منصور الصفران في نقل الرسائل التوعوية البحرية البيئية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر خطوة مساندة للجهات المعنية بالبيئة في دول المجلس.

وذكر الشيخ عبدالله الاحمد ان مجهود الفريق الكويتي كان واضحا في ايصال الرسائل التوعوية الخاصة بحالة البحار والتلوث فيها إلى الجهات المعنية بالبيئة إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني ما ساهم بشكل مباشر في تنفيذ التعليمات المرتبطة بالعمل على اظهار السياحة المتعلقة بالبيئة البحرية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وأكد أن فريق kayak 4 kuwait، قام بمجهود كبير بالتجديف من الكويت إلى سلطنة عمان، وذلك لتوعية المجتمع الخليجي بالقضايا البيئية، وكيفية المحافظة على البحار من التلوث، في رحلة استغرقت 90 يوما بمسافة 2000 كيلومتر.

وتوجه الأحمد لأبطال الفريق برسالة، حيث قال: «استطعتم في هذه الرحلة رفع المؤسسات الخليجية، وتوعية مؤسسات النفع العام بالقضايا البيئية، وذلك لتوصيل هذه التوعية للمجتمع المدني، نشكركم على هذا المجهود، بذلتم فكفيتم فأوصلتم هذه الرسالة».

الجهود الرياضية

من جهته، عبر رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد جابر العلي عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الرياضي البيئي الذي حققته الكويت والذي يعتبر انجازا بحد ذاته في تحدي الصعاب والقيام بالمهمة الصعبة بالتجديف من الكويت وصولا الى عمان ومرورا بمختلف دول الخليج على مدى الـ 90 يوما.

ولفت الى انها مناسبة سعيدة تضاف الى الاحتفالات الوطنية التي تحتفل بها الكويت اليوم، مشيرا الى ان اللجنة قامت بدورها في مخاطبة جميع اللجان والجهات المعنية في الدول الشقيقة لتسهيل مهمة الفريق والانتقال فيما بينها.

ولفت الى ان هذه الحملة تساهم في دعم البيئة والرياضة في مختلف دول مجلس التعاون كما تساهم في الترابط والتنسيق في هذا الشأن المهم من شؤون التعاون.

واعتبر ان ما قام به الهنيدي مع زميله الصفران يعتبر تحديا كبيرا يكرم عليه فهو نوخذة من نواخذة الكويت الذين تحدوا الصعاب، لافتا الى ان المسافة التي قطعها كانت تقطعها السفن وما واجهه من ظروف داخل البحر يدل على شجاعته وقوته والفريق الموجود معه.

تكريم «الإعلام»

ومن جهته قدم الوكيل المساعد لقطاع الاخبار والبرامج السياسية في وزارة الاعلام محمد بن ناجي، درعا تكريمية للهنيدي ممثلا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالتكليف الشيخ محمد العبدالله، حيث أكد في تصريح له انه ليس غريبا على أبناء الكويت أن يقوموا برفع اسم بلادهم عن طريق الابداعات ومواجهة التحديات التي كلها تصب في خانة المصلحة العامة.وقال: إن صبر أعضاء الفريق لمدة 90 يوما في البحر يوصل رسالة للجميع بأن الشباب الكويتي قادر ولديه الكفاءة والقدرة التي تؤهله للخوض بمغامرات كهذه تهدف لإيصال رسائل توعوية تهدف لحماية البيئة البحرية في دول الخليج بشكل عام.

خليجنا واحد

بدورها ثمنت نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون المالية والإدارية رجاء البصيري الجهود التي قام بها أعضاء الفريق في حملتهم البحرية التي استمرت لـ 90 يوما قام خلالها بأنشطة بيئية مختلفة بالتنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات البيئة الموجودة في الدول التي وصل لها.

ولفتت الى ان الحملة تهدف الى نشر التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة الحرية وبهدف ايصال رسالة مفادها ان البيئة البحرية مفتوحة وأن أي تلوث قد يصيب جزءا منها في أي دولة من دول الخليج قد تتأثر به الدول الاخرى فخليجنا واحد والحفاظ عليه مسؤولية الجميعالاتصال بالطبيعة ومن جهته قال قائد الفريق المحتفى به بشار سليم الهنيدي: إن الرحلة كانت تهدف للاتصال المباشر مع الطبيعة والانقطاع عما يلهينا من أمور الدنيا والتفرغ للبيئة، معبرا عن سعادته في نجاح الرحلة رغم الصعوبات المختلفة التي تعرض لها الفريق خلال الرحلة والتي تمثلت في غرق أحد القوارب المساندة لقوارب التجديف، مضيفا أن مسافة الرحلة تخطت ألفي كيلو مترا واستغرقت حوالي 90 يوما.

وأضاف «نحن كفـــريق kayak 4 kuwait أنا وأخي منصور الصفران، قمنا بهذه الرحلة لنكتشف زاوية معينة، لكننا اكتشفنا زوايا أخرى كثيرة، فنحن بدأنا بشعار وانتهينا بيقين، ونهدي هذا الإنجاز لجميع المواطنين الكويتين المخلصين للخليج والماء، وإلى الشيخ عبدالله الأحمد قائد مسيرتنا البيئية وإلى صاحب السمو، ونرجو أن يكون أملنا واقعا وقريبا لإنقاذ خليجنا وبحرنا، وشعارنا هو واحد (محيط واحد.. بحران ومصير واحد)».

وأكد أن «الهيئة العامة للبيئة هي الشريك الأول، والشيخ عبدالله الأحمد شاركنا ودعمنا، ولولا دعمه لم تكن هذه الحملة لتكون، حيث عرضها الشيخ على جميع مجالس البيئة ووزارات البيئة والتغير المناخي بالخليج في اجتماع خليجي، وجميعهم وافقوا عليها وأبدوا الدعم في أفضل صوره».

وعن تفاصيل المشقة في رحلتهم، قال الهنيدي: «وصلنا لحوالي 11 ساعة تجديف في اليوم الواحد، ومسافة 50 كيلومترا في اليوم تقريبا، حسب الظروف، في حين من الممكن أن تنزل المدة الى 8 ساعات، وهذا يعتمد على الأهداف التي كنا نقوم بتحديدها كل يوم، ويعتمد على الأحوال الجوية، فيوما تكون الظروف الجوية معك، واليوم الآخر ضدك، فقد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن».

وشكر الهنيدي جميع المسؤولين والمواطنين من الكويت إلى عُمان، قائلا: «لولاهم لم نصل إلى هذه النتيجة، و لم ننجح في مهمتنا، في البداية كانت فكرة، والآن أصبحت فريقا محليا كبيرا، وامتد إلى جميع أنحاء الخليج».

دور «البيئة»

بدوره بيّن البطل محمود الصفران أن «دور الهيئة العامة للبيئة كان كبيرا، فهي التي شجعتنا وكبرت هذه الفكرة، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، وبدعمها استطعنا أن نوصل رسالة لجميع دول مجلس التعاون، والحمد لله وصلت الرسالة إلى جميع من غامرنا لإيصالها اليهم، واليوم نحن في الكويت، وهذه بداية النهاية، بداية الحفاظ على البيئة، ونهاية التلوث البيئي»، مشيرا إلى أن «المشقة كانت كبيرة، فكنا نجدف في اليوم من 8 ساعات إلى 11 ساعة، وكنا نسير حسب خطة محددة، حتى وصلنا إلى عُمان».

زين.. تشجيع الإبداع

قال مدير العلاقات الداخلية والخارجية في شركة زين، أحد رعاة الرحلة، حمد المطر: ان شركة زين دأبت على تقديم العديد من المساهمات ذات المسؤولية الاجتماعية، حيث قمنا برعاية العديد من المشاريع الشبابية الرياضية والبيئية وغيرها من القطاعات، وهذا النشاط لفريق kayak 4 kuwait هي رحلة رياضية هدفها البيئي، وخصوصا للبيئة البحرية، هدف كبير، وقد استغرقت رحلتهم من الكويت إلى عمان 90 يوما، وهذا يعتبر انجازا مهما، بالإضافة إلى تصويرهم فيلما وثائقيا سيعرض قريبا حول أهمية البيئة البحرية والمناظر التي شاهدوها خلال الرحلة.

استقبال عائلي

تواجدت في صالة التشريفات زوجة البطل الهنيدي سندس عباس، وابنتاه جود ونور، حيث قدمتا لوالدهما أكاليل الزهور احتفالا بعودته.

وقالت سندس عباس التي تهتم بالجانب اللوجستي والاعلامي للحملة: إن الابطال وصلوا أولا الى البحرين ومنها الى قطر فأبو ظبي ثم دبي ثم الى عمان وانتهت في الفجيرة، معبرة عن أسفها من عدم تمكن الفريق من الدخول الى السعودية بسبب عدم السماح له من قبل الجهات المختصة هناك.

ولفتت الى ان أكثر الاماكن التي شهدت انشطة وفعاليات بيئية كانت في الامارات بوجود 3 جهات تعنى بأمور البيئة هناك، مشيرة الى ان ابرز معالم الرحلة كان التطرق الى محميات القرم لأهميتها في حماية البيئة وتقليل نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء.