مريم بندق

علمت «الأنباء» أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الأمة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء ينص على عقوبة مشددة تطبق على من يمتهن التسول.



وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ستكون هناك عقوبة ضمن نصوص القانون توقع على من يمتهن مهنة التسول وأيضا على الأشخاص الذين يتكفلون بإحضار هؤلاء المتسولين إلى البلاد كما يحدث في شهر رمضان ولن يتم الاكتفاء بإبعاد المتسول عن البلاد.

وعلى صعيد آخر، وردا على سؤال حول توقيت تسليم قسائم قطعتي 3 و4 في خيطان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمهيدا لتوزيعها على المواطنين طبقا للنظام المطبق في المؤسسة، أجابت مصادر مالية مطلعة بأنه تم تكليف البلدية ووزارتي الأشغال والكهرباء بتنفيذ متطلبات إعادة تأهيل المنطقة من بنية تحتية ومرافق وخلافها حتى يتسنى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية القيام بإجراءات التوزيع.



وحول توقيت صرف الـ 75 ليتر بنزين المجاني، أجابت مصادر مطلعة بأن موافقة الحكومة على صرف الـ 75 ليتر بنزين المجانية لكل مواطن يحمل رخصة قيادة مرتبطة بتحرير أسعار البنزين طبقا للأسعار العالمية لبرميل النفط.

وأضافت المصادر أن الموافقة تضمنت النص على الصرف وتحرير الأسعار إلا أنه ارتئي التأني في تطبيق تحرير الأسعار. واستدركت قائلة: قد يتخذ إجراء بتنفيذ صرف الـ 75 ليتر بنزين المجانية للمواطنين منفردا وقد يكون مرتبطا بتحرير الأسعار.

ومن الأهمية توضيح أن تطبيق تحرير الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة ليتر البنزين الحالية، لذا قد يكون المخرج المناسب للحكومة والمجلس الاكتفاء بإلغاء الموافقة على تحرير الأسعار واستمرار الزيادة الحالية التي تظل الأقل بين أسعار الدول المجاورة ودول العالم.