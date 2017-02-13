نبحث عن صاحب الفيديو المتسبب في إثارة الذعر بشأن «خور عبدالله»



هاني الظفيري - أحمد خميس - مشاري المطيري

طمأن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد الكويتيين بأن الأوضاع الأمنية على الحدود مع العراق جيدة ولا تستدعي القلق، مشيرا الى عدم وجود أي مظاهرات موجهة للكويت وانما مجرد تجمعات مرتبطة بالشأن العراقي.

وكشف الفهد عن اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لتأمين الحدود ولمواجهة أي طارئ، مشددا على ان الاتفاقيات والقرارات الدولية فيما يتعلق بخور عبدالله مثبتة دوليا.

وأشار الى ان حركة منفذي صفوان العراقي والعبدلي طبيعية وحركة الشاحنات مستمرة. وأضاف ان الأجهزة الأمنية تبحث عن صاحب الفيديو الذي أثار الذعر فيما يجري على الحدود الشمالية بشأن خور عبدالله.

هذا، وكشف الفهد عن تمديد فترة التسجيل في الدفعة الجديدة لأبناء الكويتيات الخليجيين في «الهيئة المساندة».