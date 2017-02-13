عادل الشنان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيناقش في اجتماعه نهاية الشهر الجاري تقارير اللجان المشكلة لفحص «بيوت الحكومة» المنفذة بواسطة القطاع الخاص للوقوف على الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه الشركات المنفذة لضمان حفظ حقوق المواطنين وسلامتهم والاطمئنان الى حصولهم على مسكن طبقا للشروط المتفق والمنصوص عليها في العقود المبرمة.

وأكدت المصادر ان مجلس إدارة المؤسسة سيناقش الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإمكانية تدوير نواب المدير العام بداية أبريل المقبل وبما يتناسب أيضا مع العدد الكبير من العقود المختلفة في جميع مشاريع الرعاية السكنية من حيث توزيع مهام متابعتها على نواب المدير العام ومهندسي المناطق السكنية، كل حسب اختصاصه.