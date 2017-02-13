شعارنا هو السرعة القصوى والآمنة التي لا تسمح بالأخطاء أو الوقوع في أفخاخ المزورين

القاهرة - هناء السيد

بحضور ومشاركة الشيخة د. نوال الصباح رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف والجريمة الإلكترونية افتتحت أعمال ملتقى الخرطوم لمكافحة التزوير والتزييف والجريمة الإلكترونية بالعاصمة السودانية الخرطوم والذي استمر 3 أيام، برعاية وزير التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم أسامة حسونة وتحت شعار «نحو اقتصاد سليم ومجتمع آمن» ومشاركة خبراء من الدول العربية.

ورحبت الشيخة نوال بانها تشارك في الملتقى بدعوة والي ولاية الخرطوم فريق أول م.ركن عبدالرحيم محمد حسين للمشاركه في الملتقى، مشيرة إلى أن الملتقى الذي يناقش الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تحدث للدول من جراء جرائم التزييف والتزوير.

وأضافت أنها تسعى من خلال الملتقى الى تكوين حلف عربي متضامن لمواجهة الجريمة الإلكترونية المنظمة التي أصبحت لها منظمات تمارس جريمتها بدقة متناهية، موضحة أن «شعارنا هو السرعة القصوى والآمنة التي لا تسمح بالأخطاء أو الوقوع في أفخاخ هؤلاء المزورين».

ويناقش الملتقى عددا من أوراق العمل وهي ورقة «الجريمة الإلكترونية» ويقدمها د.سلامة الجوهري رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان المصري وورقة «الإسناد المادي والمعنوي في الجرائم الإلكترونية» تقديم العميد زياد العدوان مدير القضاء العسكري بالجيش الأردني بجانب أوراق أخرى يقدمها مختصون من الدول المشاركة في الملتقى.

من جانبه قال والي ولاية الخرطوم إن السودان عريق في استجلاب المطابع ذات السرية العالية وذلك منذ (65) عاما والآن أصبح يمتلك أحدث معمل جنائي تم تجديده وافتتاحه مؤخرا وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات كما أن الشرطة السودانية لها إدارة متخصصة نالت كوادرها درجات علمية وتلقت دورات تدريبية متقدمة خارجيا وداخليا. وطالب الوالي بضرورة التعاون المشترك بين دول المنطقة لمحاربة هذه الآفة.

وتحدث المهندس صلاح محمد علي المدير العام لشركة السودان لمطابع العملة عن التطور الذي حدث لطباعة العملة في السودان بداية من العام 1992م وأصبحت الآن الشركة الثالثة على مستوى العالم تمتلك تقانة وأجهزة آمنة لطباعة العملة وكافة المستندات المهمة وهي تحقق أعلى درجات التأمينية وذلك بفضل وجود كادر مؤهل ومواكب للتطورات التقنية.

وأضاف أن السودان واحد من (4) دول عربية تمتلك مطابع للعملة وواحد من (8) دول أفريقية تمتلك ذلك، معلنا استعدادهم للتعاون مع جميع المؤسسات لتقديم حلول لمشاكل التزييف التي تعاني منها المؤسسات.