حققت لجنة زكاة العارضية التابعة لجمعية احياء التراث الإسلامي المركز الأول والفرع المثالي من بين افرع الجمعية على مستوى الكويت بعد 35 سنة من العطاء في خدمة المشاريع الإسلامية والخيرية داخل الكويت وخارجها.

وقد اكد نائب رئيس الفرع د.فهد الجنفاوي في الاحتفال الذي اقيم بحضور مختار المنطقة عبدالله براك الهيفي وعدد من قيادات الجمعية اكد على جملة من الأسباب العملية التي حققت التميز في الأداء والمثالية في العمل كان أبرزها وقفة المتبرعين ومحبي الخير من اهالي المنطقة الذين تفاعلوا مع المشاريع الخيرية التي طرحت سواء داخل الكويت او خارجها.

وثمن د.الجنفاوي وقف العم عبدالله المسيلم الذي بمبادراته تبنى الكثير من المشاريع حتى تحقق هذا الإنجاز بجانب رؤساء اللجان العاملة والموظفين الحريصين على التفاني في العمل حتى خارج اوقات الدوام الرسمي ورئيس الفرع خالد الخالدي مضرب المثل لكل الموظفين في الاجتهاد والحرص على العمل.

وكشف د.الجنفاوي عن انجازات الفرع خلال مسيرته الخيرية التي كان من ثمارها 25 مركزا إسلاميا متكاملا و826 مسجدا و414 مزرعة وقفية و2570 بئرا ما بين الارتوازية واليدوية وبناء 152 منزلا لإيواء اسر فقيرة في كثير من البلاد المحتاجة فضلا عن كفالة 2544 يتيما وكفالة 466 اسرة فقيرة داخل الكويت وتنفيذ مشروع افطار الصائم استفاد منه 426 الف و200 صائم بالإضافة الى تنفيذ مشروع حج الإنابة الذي استفاد منه 678 حاجا من غير المقتدرين.

ومشاريع اخرى كثيرة قام بها الفرع لصالح الشباب والناشئة ودعوة الجاليات والخيام الدعوية وغيرها.

وشكر د.الجنفاوي كل من ساهم في تحقيق هذا النجاح والتميز داعيا الله عز وجل ان يتقبل من الجميع.