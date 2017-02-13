ثمّن محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا الزيارة التي قامت بها عضوات لجنة المرأة الدولية ممثلة في زوجات السفراء ويرافقهن حرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخة عايدة سالم العلي - إلى قصر نايف.

وقال المهنا على هامش الزيارة إن قصر نايف الذي يمثل معلما من المعالم التاريخية للكويت وأحد قصور الحكام السابقين يعد قبلة سياحية للوفود الزائرة من داخل الكويت وخارجها وان المتحف الذي تم افتتاحه مؤخرا يشكل اضافة مهمة لاسيما انه يحتوي على العديد من الكنوز الأثرية والموروثات الشعبية وغيرها من المقتنيات القديمة، مشيرا إلى أن دعوة هذه اللجنة وغيرها من الوفود الزائرة تأتي في هذا الاتجاه.

من جانبها، أعربت الشيخة عايدة سالم العلي عن شكرها الى محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا على دعوته لزيارة المحافظة (قصر نايف) مثمنة ما شاهدته من مقتنيات المتحف التي تحكي تاريخ الكويت والكويتيين.

بدورها، وجهت رئيسة اللجنة حرم السفير الروسي في الكويت الشكر الى محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا على الحفاوة والترحيب التي حظين بها وعلى العرض التاريخي الرائع للقصر، متمنية للكويت دوام الأمن والاستقرار تحت قيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد.

من جانبها، شكرت المستشارة الإعلامية للجنة نرجس الشطي المحافظ على هذه اللفتة، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة التي ينقل من خلالها تاريخ الكويت وموروثاتهم الى العالم عبر زوار القصر حيث نتمنى ان يكون دائما وابدا على سلم اولويات وبرامج زيارات الوفود القادمة للكويت.