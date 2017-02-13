قدمت جمعية الهلال الأحمر مساعدات إغاثية إلى 500 أسرة سورية نازحة في بلدة (شبعا) الحدودية جنوبي لبنان.

جاء ذلك في اطار مواصلة الجمعية حملة مساعداتها الإنسانية العاجلة للنازحين السوريين في عدد من المناطق الحدودية اللبنانية.

وأوضح رئيس الفريق الميداني للجمعية خالد المخيال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المساعدات تتضمن طرودا غذائية تكفي أسرة مكونة من خمسة أشخاص مدة شهر.

وأكد المخيال أهمية تقديم هذه المساعدات في هذا الوقت «للتخفيف من معاناة النازحين السوريين الذين يعيشون حالة مأساوية صعبة» مشيرا الى أن هذه المناطق لا تصلها المساعدات بشكل كبير نظرا لصعوبة الوصول اليها بسبب طبيعتها الجغرافية فضلا عن الأوضاع الأمنية هناك.

وجدد تأكيده وقوف الكويت أميرا وحكومة وشعبا الى جانب النازحين السوريين مشددا على حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر للنازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية «رغم كل المصاعب».