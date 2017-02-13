برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تقيم المحافظة احتفالها الرسمي بالأعياد الوطنية للبلاد بقاعة الاحتفالات الكبرى في فندق كراون بلازا بالفروانية، وذلك اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحا.
ووجه المحافظ الدعوات لرجال الدولة والشخصيات الرسمية وأعضاء السلك الديبلوماسي ورجال الأعمال والإعلام والكثير من أطياف المجتمع والقياديين والمسؤولين ووجهاء وأبناء المحافظة.
الجدير بالذكر أن الحفل سيشهد العديد من الفعاليات، لاسيما وأنه يتضمن أوبريتا وطنيا مميزا ضخما، والعديد من الفقرات الوطنية بمشاركة كافة المؤسسات في نطاق المحافظة.