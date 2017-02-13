أظهرت بيانات الإدارة العامة للطيران المدني زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 7% خلال شهر يناير الماضي بإجمالي 1.11 مليون راكب مقابل 1.04 مليون راكب في يناير 2016.

وقالت الإدارة في بيان صحافي امس الأحد: إن عدد الركاب القادمين بلغ 553.93 ألف شخص في يناير الماضي مقابل 544.51 ألف راكب خلال الشهر ذاته عام 2016.

وأضافت أن عدد الركاب المغادرين بلغ 556.78 ألف راكب مقابل 497.37 ألف راكب خلال الشهر ذاته العام الماضي.

وذكرت أن عدد الطائرات المشغلة من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر يناير الماضي بلغ 8701 رحلة مقابل 8395 رحلة في يناير 2016.

وعن حركة الشحن الجوي في مطار الكويت أفادت بأن إجمالي الحركة في يناير الماضي بلغ نحو 16.5 مليون كيلوغرام مقارنة بحركة شحن جوي بلغت حوالي 14.8 مليون كيلوغرام في يناير 2016.

وبينت أن حركة الشحن الوارد في الشهر ذاته بلغت 13.49 مليون كيلوغرام مقارنة بنحو 12.10 مليون كيلوغرام في يناير 2016.