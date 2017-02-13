قال نائب مدير معارض الكتاب في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت جمال الملا ان مشاركة الكويت المنتظمة في معارض الكتاب التي تقام في الدول العربية تأتي تأكيدا على رسالتها الثقافية وتعزيزا لدورها الريادي على الصعيد العربي في نشر الكتاب وتعزيز الثقافة.

وأضاف الملا الذي يشرف على جناح الكويت المشارك في المعرض الدولي للكتاب بالمغرب لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان مشاركة الكويت في معرض الكتاب بالمغرب من شأنها تعزيز الروابط الثقافية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والاستفادة من الخبرات المشتركة.

وأكد حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على توفير الإصدارات العلمية والأدبية والفنية والفكرية والثقافية والتراثية وعرضها بأسعار رمزية مساهمة من الكويت في نشر الثقافة وتشجيع الإقبال على القراءة في الوطن العربي.

وقال ان «المجلس لا يسعى من وراء نشر إصداراته إلى الربح المادي بل يسعى لإبراز الوجه الحضاري والمشرق لدولة الكويت».

وأشاد الملا بإقبال الجمهور المغربي على الجناح الكويتي وتفاعله مع ما يعرضه من اصدارات وكتب ومنشورات ثقافية قيمة.