وزعت الكويت 820 طاولة مدرسية و60 سبورة على عدد من المدارس في الأحياء المحررة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل مقدمة من قبل (الجمعية الكويتية للاغاثة).

وقال المشرف العام بممثليه وزارة التربية العراقية في اربيل وحيد فريد في تصريح لـ «كونا» ان «المساعدات الكويتية تهدف الى إنعاش القطاع التربوي في الموصل وهي عبارة عن طاولات مدرسية وسبورات تم توزيعها على عدد من المدارس في الساحل الأيسر من المدينة».

وأعرب فريد عن شكره وعرفانه للكويت على تقديمها لهذه المساعدة لكي يتسنى للطلبة مزاولة دوامهم اليومي بشكل افضل، واصفا هذه الوقفة بـ«التاريخية».

وكان وفد من الجمعية الكويتية للاغاثة وبإشراف القنصل العام للكويت التقى في وقت سابق ممثلين عن وزارة التربية العراقية وممثليه وزارة التربية في اربيل لبحث احتياجات مدارس مدينة الموصل.