أعلنت الهيئة العامة للشباب انها ستقيم العديد من الفعاليات الشبابية المميزة في جناحها بقرية صباح الاحمد التراثية ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي المتواصل في القرية بمكرمة أميرية سامية حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وقالت رئيسة العلاقات العامة في الهيئة نجاة الصايغ في تصريح صحافي ان هذه الفعاليات تأتي مواكبة لاحتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وتتضمن برامج شبابية متنوعة أدبية وثقافية ورياضية ودينية وفكرية لتعزيز مشاركة زوار الموروث الشعبي وخاصة فئة الشباب.

واضافت الصايغ ان الفعاليات تقام يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع لاستثمار عطلة نهاية الأسبوع، مبينة أنها تشمل جميع الفئات العمرية وليس الشباب فقط ومنها مشاركات عائلية من خلال مسابقات وبرامج تنظمها الهيئة.

من جانبه، أوضح مسؤول جناح الهيئة عبدالرحمن الرباح في تصريح مماثل ان الهيئة تقدم من ضمن فعالياتها دورات تدريبية في عدة مجالات شبابية إلى جانب تنظيم امسيات شعرية وادبية ومسابقات ترفيهية مخصصة للشباب.

وذكر الرباح ان الجناح خصص «بوثات» للشباب لعرض افكارهم وانتاجاتهم لدعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان الهيئة خصصت جوائز مالية وعينية مجزية للفائزين بالدورات والأنشطة ومن ضمنها الدورات الاسبوعية بكرة القدم التي تقام بالتعاون مع ادارة الرياضة للجميع التابعة للهيئة العامة للرياضة.