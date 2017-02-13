كعادتها وحرصا منها على تعزيز قيم الولاء والانتماء وممارسة دورها الوطني تشارك إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولجنة الدعوة الإلكترونية التابعة للجنة التعريف بالإسلام في معرض «الاستقلال السادس والخمسين» الذي تنفذه شركة معرض الكويت الدولي بمشاركة نخبة من القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى جمعيات النفع العام وغيرها من المؤسسات، فضلا عن حضور معظم وسائل الإعلام المحلية والدولية وصفوة من الشخصيات والقيادات وأعضاء السلك الديبلوماسي في الدولة.

وبهذه المناسبة، أكد صلاح أبا الخيل مدير إدارة الإعلام الديني في بيان صحافي أن ذلك يتماشى مع العرس الوطني الذي تشهده البلاد، ويتوافق في ذات الوقت مع استراتيجية الأوقاف الرامية إلى التواجد الفاعل والتعاون مع كل مؤسسات الدولة بما من شأنه أن يساهم في رفعة كويتنا الغالي.

وبين أبا الخيل أن الإدارة لا تدخر وسعا في تقديم كل ما من شأنه النهوض بالوطن، مشيرا إلى أنها تشارك بشكل دائم في جميع المعارض التي تقام على أرض الكويت، لافتا إلى أن جميع مشاركاتها نابعة من حرصها على القيام بدورها وانطلاقا من تفانيها في تأدية رسالتها ولاسيما في هذه الآونة الزاخرة بالتحديات.

وعن نوعية المشاركة، أكد أبا الخيل أنها متميزة وتتضمن إصدارات مرئية ومسموعة وتطرق لبعضها وذكر منها كليبات «أغلى وطن – يا كويت – وطني حياتي – الأرض الكريمة - فلاشات» أمير المكارم صباح العز – خليجنا دائما معا - فلاش أهلا وسلسلة مختارة من أبرز وأجمل الإصدارات التي أنتجتها الإدارة، لافتا إلى أن جميع الإصدارات ستوزع مجانا على الجماهير طوال فترة المعرض، معربا عن شكره للمنظمين والقائمين على المعرض متمنيا بأن يحقق أهدافه المنشودة وثمراته المرجوة.

ومن جانبه، صرح نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جمال ناصر الشطي بأن لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية ثمنت الدعوة الكريمة التي تلقتها من إدارة الإعلام الديني بوزارة الأوقاف لتشاركها معرضها السنوي الذي تتواجد فيه بين أهل الكويت وتحتفل معهم بأيام الكويت الخالدة التي تنمي فينا الإحساس بالوطنية وحب الوطن وتزرع بذور حب الوطن وتؤصله في قلوب النشئ الصغير.

وأوضح الشطي أن ما دفعنا دفعا لمشاركة إدارة الإعلام الديني هو نقاط التلاقي الكثيرة التي جمعتنا معا في حب هذا الوطن ورغبة الطرفين في تزكية القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكية والمجتمعية لدى كل الطبقات المجتمعية بالكويت، من خلال تعزيز دور الإعلام الديني وتطويع كل الأدوات والوسائل الحديثة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتوجيه هذه الخدمات توجيها مجتمعيا منضبطا يرفع من قيمة الأخلاق والآداب الإسلامية وخصوصا لدى الشباب والبراعم، الذين يحتاجون للغة حوارية نوعية وجدناها ظاهرة ومتميزة لدى القائمين على إدارة الإعلام الديني، وفي مقدمتهم مدير إدارة الإعلام الديني الأستاذ الإعلامي صلاح أبا الخيل – حيث يحرصون على جذب هذه الفئات بإنتاجات مرئية غاية في الإبداع والابتكار الخلاق.

كما بين الشطي أنه بالمشاركة مع إدارة الإعلام الديني سوف تكرس اللجنة جميع ما تملك من إمكانيات تقنية ورقمية للمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المعرض وعرض التجارب الدعوية في التعريف بالإسلام وتعليم ورعاية المهتدين الجدد وتدعيم القيم الأخلاقية من خلال البطاقات الدعوية الإلكترونية، والاهتمام بالعبادات الإسلامية وتعليمها للفئات والشرائح المختلفة من خلال 40 موقعا إلكترونيا متخصصا بأكثر من 13 لغة عالمية من بينها موقع يحتوي على 110 إذاعة لنشر علوم القرآن الكريم وترجماته بـ 40 لغة، سالكة في ذلك طريق التميز والإبداع باسم الكويت وأبنائها في كل المحافل الإقليمية والدولية.