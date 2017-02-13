بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري مع مفتي جمهورية كرواتيا عزيز حسنوفيتش أوجه التعاون الإسلامي المشترك في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين في تلك المجالات، وقد تم التطرق بصفة خاصة إلى التنسيق حول تنفيذ مشاريع وأنشطة وبرامج مشتركة في مجالات العمل الخيري والتنموي بما يخدم مسلمي كرواتيا.

وأكد الجبري خلال استقباله مفتي كرواتيا حرص الوزارة والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة على أهمية تبادل الخبرات وأوجه التعاون من الجانبين بما يصب في مصلحة الشعوب الإسلامية. كما ثمن خلال اللقاء جهود المفتي لخدمة المسلمين في كرواتيا.

من جانبه أشاد مفتي كرواتيا بالدور الريادي الذي تؤديه الكويت ومساهمتها الفاعلة والمتميزة في دعم العديد من الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمعات الإسلامية، معربا عن بالغ شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا لما تقدمه من دعم للمشاريع الخيرية في كرواتيا.