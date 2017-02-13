كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الداخلية بضبط مصنع للخمور بأحد المنازل في المحافظة .

وفي هذا السياق قال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري بأنه ورد اتصال من قبل وزارة الداخلية بوجود ضبطية لمصنع خمور في إحد المنازل وطلب المساندة من قبل البلدية لمصادرة الخزانات ودرامات تستخدم للتصنيع وبذلك قام فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير بالتعاون مع العقيد فيصل القبندي قائد منطقة مبارك الكبير بالمصادرة .

شارك بالضبطية كل من رئيس فريق الطوارئ ( ناصر الهاجري )

ومشرف النوبة ( فهد عواد ) و مرزوق العازمي و فهد زياد و سعود العجران .

مع تحيات

إدارة العلاقات العامة

بلدية الكويت