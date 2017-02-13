أعلنت مؤسسة الموانئ ، استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء (الشويخ) صباح اليوم الاثنين، إثر تحسن الأحوال الجوية.

وقال مدير العمليات في الميناء الكابتن بدر العنزي، إن حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ استأنفت عملها الساعة السادسة صباحا بعد توقفها مساء أمس الأحد وذلك بحركتي مغادرة وحركتي دخول بالإضافة إلى حركة نقل داخل الميناء.

وأضاف العنزي أن البلاد ما زالت تشهد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية بوجود رياح نشيطة مثيرة للأتربة والرمال تؤدي إلي تدني الرؤية الأفقية، مضيفا أن الكوادر الفنية في برج الاتصالات بالشويخ لا تزال في حالة ترقب ورصد لضمان سلامة واستمرار عمليات الملاحة البحرية.

وكانت المؤسسة أعلنت مساء أمس توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس بهبوب رياح جنوبية تصل سرعتها 50 كيلومترا في الساعة إضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.